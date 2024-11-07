Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Oğullarını Öpücüğe Boğdu: 7 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Oğullarını Öpücüğe Boğdu: 7 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Farah Zeynep Abdullah, Baturay Özdemir'i izlemeye geldi.
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Ezgi Mola, oğluyla erkenden uyandı.
Gamze Erçel, dün yediklerini yaktı.
Şeyma Subaşı, bakım günü ilan etti.
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses oğullarını öpücüğe boğdu.
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Danla Bilic, çiçek aldı.
Berfu Yenenler, 4 dalda aday oldu.
Didem Soydan "Alın yazısı" dedi.
Pelin Akil, güne sporla başladı.
Sibil Çetinkaya, sabah insanı olmaya çalıştı.
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İrem Derici, "Giderim var" dedi.
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