Nagehan Alçı’dan Rasim Ozan Kütahyalı’ya Nafaka Sitemi: "Bizde de Var Ama Ödeme Yok"

Ekol TV’de yayınlanan “Gün Başlarken” programını sunan Nagehan Alçı ile Ferhat Murat’ın sohbeti dikkat çekti. Murat, bir takipçisinin yolda kendisini durdurarak “Nagehan Alçı’nın nafaka alıp almadığını” sorduğunu söyledi. Alçı ise “Boşanma aşamasında bana da mahkeme tarafından nafaka bağlandı ancak ödeme yapılmıyor. Nafaka kâğıt üstünde bizde de var ama hukuku tanımayana hukuk işlemiyor. Türkiye’de sürekli öteleniyor.” ifadelerini kullandı.