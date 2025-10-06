Nagehan Alçı’dan Rasim Ozan Kütahyalı’ya Nafaka Sitemi: "Bizde de Var Ama Ödeme Yok"
Gazeteci Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı, 13 yıl süren evliliğin ardından 2023 yılında tek celsede boşanmıştı. Nagehan Alçı sonrasında yaptığı açıklamada hem evliliğinde hem de evlilik sonrasında psikolojik şiddet gördüğünü açıklamıştı. Alçı, Ekol TV’deki programında Rasim Ozan Kütahyalı ile nafaka konusunda da sorun yaşadığını açıkladı. Boşanma aşamasında kendine de nafaka bağlandığını söyleyen Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın herhangi bir ödeme yapmadığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nagehan Alçı’nın nafaka açıklaması 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü çift 2023 yılında boşanmış, Rasim Ozan Kütahyalı geçtiğimiz ay Pınar Ayaz ile evlenmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın