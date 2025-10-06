onedio
Nagehan Alçı’dan Rasim Ozan Kütahyalı’ya Nafaka Sitemi: "Bizde de Var Ama Ödeme Yok"

Nagehan Alçı
06.10.2025 - 22:43

Gazeteci Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı, 13 yıl süren evliliğin ardından 2023 yılında tek celsede boşanmıştı. Nagehan Alçı sonrasında yaptığı açıklamada hem evliliğinde hem de evlilik sonrasında psikolojik şiddet gördüğünü açıklamıştı. Alçı, Ekol TV’deki programında Rasim Ozan Kütahyalı ile nafaka konusunda da sorun yaşadığını açıkladı. Boşanma aşamasında kendine de nafaka bağlandığını söyleyen Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın herhangi bir ödeme yapmadığını söyledi.

Ünlü çift 2023 yılında boşanmış, Rasim Ozan Kütahyalı geçtiğimiz ay Pınar Ayaz ile evlenmişti.

Ekol TV’de yayınlanan “Gün Başlarken” programını sunan Nagehan Alçı ile Ferhat Murat’ın sohbeti dikkat çekti. Murat, bir takipçisinin yolda kendisini durdurarak “Nagehan Alçı’nın nafaka alıp almadığını” sorduğunu söyledi. Alçı ise “Boşanma aşamasında bana da mahkeme tarafından nafaka bağlandı ancak ödeme yapılmıyor. Nafaka kâğıt üstünde bizde de var ama hukuku tanımayana hukuk işlemiyor. Türkiye’de sürekli öteleniyor.” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
