Müzik Dinleme Alışkanlıklarına Göre Hangi Dönemin Müzik İnsanı Olduğunu Söylüyoruz!
Hangi dönemin müzik insanı olduğunu şarkı listelerine bakarak değil, dinleme alışkanlıklarına göre tahmin edeceğiz! Bakalım doğru tahmin edebilecek miyiz?
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim!
3. Bir gün boyunca tek bir müzik türü dinleyeceksin ama dışarıdan gelen her yorum seni rahatsız edecek. Ne dinlersin?
4. Bunlardan hangisi senin için ansızın müzik dinleme sebebi olabilir?
5. Bir şarkıyı ilk kez dinlediğinde en çok neye dikkat ediyorsun diye sorsak?
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6. Hiç sadece albüm kapağını beğendiğin için bir şarkıya şans verdin mi?
7. Bu albüm kapaklarından dikkatini en çok çekeni hemen seçer misin?
8. Dürüst ol: Çooook sevdiğin bir şarkıyı tek seferde en fazla kaç kez dinlersin?
9. Şimdi diyelim ki konsept müzik listelerini inceledik ve sadece listeni biraz eleştirdik. Bize nasıl bir cevap verirdin?
10. Son olarak şunu soralım: Kaç müzik platformuna üyeliğin var?
Sen 70'lerin insanısın!
90'lara aitsin!
2010'larda kalmak istiyorsun hâlen!
Sen zamansız birisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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