Senin playlist’in hem geniş hem havalı hem de her an yenilenmeye hazır. Gecenin üçünde “Biraz lo-fi, biraz indie vibe olsun.” diyorsun sabahına da Olivia Rodrigo ile uyanıyorsun. Duygularını hızlı yaşıyorsun ama çabuk da toparlıyorsun. Çünkü senin için her ruh hâli bir müzik türü, her hissin arkasında bir ritim var. Algoritmalarla aran çok iyi ama duygudan kopmuyorsun. “Bu beni anlatıyor ya!” dediğin en az 6 farklı şarkı vardır şu an bile. Müzik senin hem günlük rutinin hem de duygusal kaçışın. Story'e şarkı eklemeden paylaşım yapmayan tayfadansın. Kısacası senin ruh hâlin = Karışık çal!