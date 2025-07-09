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Müzik Dinleme Alışkanlıklarına Göre Hangi Dönemin Müzik İnsanı Olduğunu Söylüyoruz!

etiket Müzik Dinleme Alışkanlıklarına Göre Hangi Dönemin Müzik İnsanı Olduğunu Söylüyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 22:31

Hangi dönemin müzik insanı olduğunu şarkı listelerine bakarak değil, dinleme alışkanlıklarına göre tahmin edeceğiz! Bakalım doğru tahmin edebilecek miyiz?

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim!

3. Bir gün boyunca tek bir müzik türü dinleyeceksin ama dışarıdan gelen her yorum seni rahatsız edecek. Ne dinlersin?

4. Bunlardan hangisi senin için ansızın müzik dinleme sebebi olabilir?

5. Bir şarkıyı ilk kez dinlediğinde en çok neye dikkat ediyorsun diye sorsak?

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6. Hiç sadece albüm kapağını beğendiğin için bir şarkıya şans verdin mi?

7. Bu albüm kapaklarından dikkatini en çok çekeni hemen seçer misin?

8. Dürüst ol: Çooook sevdiğin bir şarkıyı tek seferde en fazla kaç kez dinlersin?

9. Şimdi diyelim ki konsept müzik listelerini inceledik ve sadece listeni biraz eleştirdik. Bize nasıl bir cevap verirdin?

10. Son olarak şunu soralım: Kaç müzik platformuna üyeliğin var?

Sen 70'lerin insanısın!

Sen 70'lerin insanısın!

Senin iç sesin zaten arka fonda hep biraz caz biraz da Sezen Aksu çalıyor olabilir. Plak çıtırtısı gibi bir karakterin var: Yumuşak ama fark edilir. Müzikte duyguyu arıyorsun. Sözlerin altına gizlenmiş hikâyeler, bir melodinin ortasında çıkan o minik nefes alma sesi… işte seni yakalayan detaylar bunlar. Kalabalıklar içinde bile eski zamanlara ait gibisin. Eline bir Walkman verseler “Ne güzelmiş bu ya!” deyip saatlerce kurcalarsın. Yeni şeyleri denemeye açıksın ama nostaljiye bağlılık seviyen, eski bir sevgilinin gönderdiği mektubu hâlâ saklamak gibi: Dokunmayalım kalsın orada...

90'lara aitsin!

90'lara aitsin!

Senin müzikle kurduğun bağ, o eski kasetlerin sararmış etiketleri gibi... Kişisel, biraz hüzünlü ama çok özel. Duvara yaslanıp dumanlı camdan dışarı bakarken “Aynı şarkıyı yüz kez dinleyebilirim!” diyen tiplerdensin. Şarkılar sende sadece anıları değil bazen tüm hayat evresini temsil ediyor. “Bu albümde büyüdüm.” dediğin bir dönem var mesela ve duygularını anlatmak yerine “Bak bu şarkı tam ben.” demeyi tercih ediyorsun. Ne tam modası geçmiş ne de geleceği kaçırmışsın. Ortada ve hep güçlü bir şekilde duruyorsun. Kulaklığını takıp kendi film müziğini yazmaya devam...

2010'larda kalmak istiyorsun hâlen!

2010'larda kalmak istiyorsun hâlen!

Senin playlist’in hem geniş hem havalı hem de her an yenilenmeye hazır. Gecenin üçünde “Biraz lo-fi, biraz indie vibe olsun.” diyorsun sabahına da Olivia Rodrigo ile uyanıyorsun. Duygularını hızlı yaşıyorsun ama çabuk da toparlıyorsun. Çünkü senin için her ruh hâli bir müzik türü, her hissin arkasında bir ritim var. Algoritmalarla aran çok iyi ama duygudan kopmuyorsun. “Bu beni anlatıyor ya!” dediğin en az 6 farklı şarkı vardır şu an bile. Müzik senin hem günlük rutinin hem de duygusal kaçışın. Story'e şarkı eklemeden paylaşım yapmayan tayfadansın. Kısacası senin ruh hâlin = Karışık çal!

Sen zamansız birisin!

Sen zamansız birisin!

Senin için tarih değil his önemli. Sabah MFÖ dinleyip akşam Kendrick Lamar’a geçmek sende çelişki yaratmaz çünkü sen kalıpların çocuğu değilsin. Moduna göre değişir her şey. Bir gün enerjik elektronik bir gün melankolik arabesk dinleyebilirsin. Zihnin de playlist’in gibi geniş renk paletli. Sıkılınca yeni türlere dalarsın, bazen çevren ne dinlediğini anlamaz ama senin umurunda olmaz. Sana göre müzik keşfetmek değil yaşamakla ilgili. Liste yapmazsın çünkü sezgilerinle dinlersin. Bu yüzden kimse kolay kolay senin müzik zevkini çözemez ama sen herkese bir şarkı bulursun.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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