Müjdemizi İsteriz: Uzun Süredir Ekranlarda Olmayan Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre fişi yayınlanan dizinin sloganı 'Ben bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım' oldu. Dizinin yapımcılığını ise OGM Pictures üstlendi. ATV'de yayınlanacak dizinin senaristleri Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven olacak.