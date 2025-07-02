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Müjdemizi İsteriz: Uzun Süredir Ekranlarda Olmayan Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu!

Müjdemizi İsteriz: Uzun Süredir Ekranlarda Olmayan Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2025 - 11:26

Kenan İmirzalıoğlu hayranlarını böyle alalım: Müjdemizi isteriz! Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, en son 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde Fatih Sultan Mehmed'i canlandırmıştı. Daha sonra yalnızca dijitale iş yapan ve Kim Milyoner Olmak İster'i sunan ünlü oyuncu yeni sezonda ekranlara dönüyor. OGM Pictures'la anlaşan ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu.

Son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu.

7 senedir televizyon ekranlarında bir dizide rol almayan Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'i geçtiğimiz sezon başında bırakmasının ardından gelecek sezon ekranlara döneceği iddia edilmişti. Pek çok proje okuduğu söylenen İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre fişi yayınlanan dizinin sloganı 'Ben bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım' oldu. Dizinin yapımcılığını ise OGM Pictures üstlendi. ATV'de yayınlanacak dizinin senaristleri Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven olacak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi A.B.İ.'nin afişi:

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi A.B.İ.'nin afişi:

Dizide, yıllar önce ailesine rest çekmiş bir adam, yıllar sonra bu kez başarılı bir doktor olarak aynı sınava tabi tutulacak; hayat onu ailesi ve vicdanı arasında seçim yapmak zorunda bırakacaktır.

Gelişmeleri heyecanla bekliyoruz!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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