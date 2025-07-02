Müjdemizi İsteriz: Uzun Süredir Ekranlarda Olmayan Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kenan İmirzalıoğlu hayranlarını böyle alalım: Müjdemizi isteriz! Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, en son 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde Fatih Sultan Mehmed'i canlandırmıştı. Daha sonra yalnızca dijitale iş yapan ve Kim Milyoner Olmak İster'i sunan ünlü oyuncu yeni sezonda ekranlara dönüyor. OGM Pictures'la anlaşan ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) oldu!
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi A.B.İ.'nin afişi:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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