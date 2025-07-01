Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan Kendisini En Çok Tatmin Eden Rol Sorusuna Politik Cevap
Sezonun en çok izlenen dizisi Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, bir derginin çekimlerine katıldı. Hayranlarının coşkusunu daha çok artıran çekimlerde elbette oyunculuğu ve Uzak Şehir'le ilgili sorular da yer aldı. Ünlü oyuncu, kendisini en çok tatmin eden rol sorusuna oldukça politik bir yanıt verdi.
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Harika bir sezon finaline imza atan Uzak Şehir, izleyicilerin diziden beklentilerini de artırdı.
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Dizi bu kadar sevilince, canlandırdıkları Alya ve Cihan karakterleriyle ön plana çıkan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, ayrı iki derginin çekimlerine katıldılar.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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