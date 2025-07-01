Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan Kendisini En Çok Tatmin Eden Rol Sorusuna Politik Cevap

Sinem Ünsal'ın ardından başka bir derginin çekimlerine katılan Ozan Akbaba da sevenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu, kendiyle, kariyeriyle ve Uzak Şehir'le ilgili sorulara cevap verdi.

Ozan Akbaba'ya sorulan sorulardan biri de 'Bugüne kadar seni en çok tatmin eden rol hangisiydi? Son dizine kadar hangisi 'Bu oldu' dedirtti?' oldu. Ünlü oyuncu bu soruya 'Şimdiye kadar aldığım tüm rollerde kendimi var etmeye çalıştım. Bu fikirden hiç uzaklaşmadım. O yüzden şimdiye kadar oynadığım tüm rolleri bir daha, bir daha giymeyi çok isterim. Hepsi çok özeldi.' diyerek politik bir cevap vermeyi tercih etti.