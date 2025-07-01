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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan Kendisini En Çok Tatmin Eden Rol Sorusuna Politik Cevap

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan Kendisini En Çok Tatmin Eden Rol Sorusuna Politik Cevap

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2025 - 00:07

Sezonun en çok izlenen dizisi Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, bir derginin çekimlerine katıldı. Hayranlarının coşkusunu daha çok artıran çekimlerde elbette oyunculuğu ve Uzak Şehir'le ilgili sorular da yer aldı. Ünlü oyuncu, kendisini en çok tatmin eden rol sorusuna oldukça politik bir yanıt verdi.

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Harika bir sezon finaline imza atan Uzak Şehir, izleyicilerin diziden beklentilerini de artırdı.

Harika bir sezon finaline imza atan Uzak Şehir, izleyicilerin diziden beklentilerini de artırdı.

Cihan'ın sonunda aşkını ilan edip Alya'yı öpmesi, tüm sezon boyunca izleyicilerin beklediği bir şeydi elbette... Bu isteğe kavuşunca da ikinci sezondan beklentiler arttı. Cihan ve Alya'nın el ele verip her şeyin üstesinden gelmesini beklemek izleyicinin de hakkı tabii.

Dizi bu kadar sevilince, canlandırdıkları Alya ve Cihan karakterleriyle ön plana çıkan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, ayrı iki derginin çekimlerine katıldılar.

Dizi bu kadar sevilince, canlandırdıkları Alya ve Cihan karakterleriyle ön plana çıkan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, ayrı iki derginin çekimlerine katıldılar.

Sinem Ünsal'ın ardından başka bir derginin çekimlerine katılan Ozan Akbaba da sevenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu, kendiyle, kariyeriyle ve Uzak Şehir'le ilgili sorulara cevap verdi. 

Ozan Akbaba'ya sorulan sorulardan biri de 'Bugüne kadar seni en çok tatmin eden rol hangisiydi? Son dizine kadar hangisi 'Bu oldu' dedirtti?' oldu. Ünlü oyuncu bu soruya 'Şimdiye kadar aldığım tüm rollerde kendimi var etmeye çalıştım. Bu fikirden hiç uzaklaşmadım. O yüzden şimdiye kadar oynadığım tüm rolleri bir daha, bir daha giymeyi çok isterim. Hepsi çok özeldi.' diyerek politik bir cevap vermeyi tercih etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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