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Nasıl Görmemişiz? Aşk-ı Memnu'daki İnanılmaz Çekim Hatası Yıllar Sonra Fark Edildi!

Nasıl Görmemişiz? Aşk-ı Memnu'daki İnanılmaz Çekim Hatası Yıllar Sonra Fark Edildi!

Aşk-ı Memnu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.07.2025 - 23:31

Unutulmaz bir eserin TV'ye aktarılmasının da unutulmaz bir sonuç doğuracağını baştan bilemesek de Aşk-ı Memnu herkes Türk televizyonları için efsaneler arasındaki yerini almayı başardı. Hatta bu öyle bir başarı ki finalinin üstünden tam 15 yıl geçmesine rağmen hala her fırsatta yayınlanan dizi sanki prime time'da yayınlanan yeni bir diziymiş gibi tekrar izleniyor. 

Tabii bazen böyle durumlarda bazı hatalar da ortaya çıkabiliyor... Dikkatli bir izleyici, tam 15 yıl sonra Nihal'in sahnesindeki hatayı ortaya çıkardı. Gelin o sahneye birlikte bakalım...

Kaynak: Ceyda Demir

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Türk televizyonlarının efsane dizisi Aşk-ı Memnu'nun finalinin üstünden tam 15 yıl geçti.

Türk televizyonlarının efsane dizisi Aşk-ı Memnu'nun finalinin üstünden tam 15 yıl geçti.

O zamanlar yenidoğan bir bebeğin şimdilerde lisede olduğunu düşünürsek geçen zamanın büyüklüğü karşısında şaşkınlık geçirmemiz gerekebilir. Ama sanki dün gibi, hatta geçtiğimiz günlerde Bihter'in vefatını da saygıyla andık.

İzlemekten bıkmadığımız Aşk-ı Memnu'nun her sahnesini ezberlediğimizi düşünüyorduk.

İzlemekten bıkmadığımız Aşk-ı Memnu'nun her sahnesini ezberlediğimizi düşünüyorduk.

Ancak tam olarak ezberleyemediğimiz ortaya çıktı. Bir Aşk-ı Memnu izleyicisi, senelerdir en az 10 kez izlediğimiz Aşk-ı Memnu'da Nihal ve Pelin'in sahnesindeki hatayı yıllar sonra fark etti.

Instagram'da "ceybuf" kullanıcı adını kullanan Ceyda Demir, Aşk-ı Memnu'daki hatayı yayınladı. Siz pencere ile ilgili hatayı fark etmiş miydiniz?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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