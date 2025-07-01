Nasıl Görmemişiz? Aşk-ı Memnu'daki İnanılmaz Çekim Hatası Yıllar Sonra Fark Edildi!

Unutulmaz bir eserin TV'ye aktarılmasının da unutulmaz bir sonuç doğuracağını baştan bilemesek de Aşk-ı Memnu herkes Türk televizyonları için efsaneler arasındaki yerini almayı başardı. Hatta bu öyle bir başarı ki finalinin üstünden tam 15 yıl geçmesine rağmen hala her fırsatta yayınlanan dizi sanki prime time'da yayınlanan yeni bir diziymiş gibi tekrar izleniyor.

Tabii bazen böyle durumlarda bazı hatalar da ortaya çıkabiliyor... Dikkatli bir izleyici, tam 15 yıl sonra Nihal'in sahnesindeki hatayı ortaya çıkardı. Gelin o sahneye birlikte bakalım...

Kaynak: Ceyda Demir