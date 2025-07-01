Nasıl Görmemişiz? Aşk-ı Memnu'daki İnanılmaz Çekim Hatası Yıllar Sonra Fark Edildi!
Unutulmaz bir eserin TV'ye aktarılmasının da unutulmaz bir sonuç doğuracağını baştan bilemesek de Aşk-ı Memnu herkes Türk televizyonları için efsaneler arasındaki yerini almayı başardı. Hatta bu öyle bir başarı ki finalinin üstünden tam 15 yıl geçmesine rağmen hala her fırsatta yayınlanan dizi sanki prime time'da yayınlanan yeni bir diziymiş gibi tekrar izleniyor.
Tabii bazen böyle durumlarda bazı hatalar da ortaya çıkabiliyor... Dikkatli bir izleyici, tam 15 yıl sonra Nihal'in sahnesindeki hatayı ortaya çıkardı. Gelin o sahneye birlikte bakalım...
Kaynak: Ceyda Demir
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Türk televizyonlarının efsane dizisi Aşk-ı Memnu'nun finalinin üstünden tam 15 yıl geçti.
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İzlemekten bıkmadığımız Aşk-ı Memnu'nun her sahnesini ezberlediğimizi düşünüyorduk.
Instagram'da "ceybuf" kullanıcı adını kullanan Ceyda Demir, Aşk-ı Memnu'daki hatayı yayınladı. Siz pencere ile ilgili hatayı fark etmiş miydiniz?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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