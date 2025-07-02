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Müge Anlı'nın Sunduğu Güven Bana'da Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'ı Bir Hayli Zorlayan Futbol Sorusu

Müge Anlı'nın Sunduğu Güven Bana'da Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'ı Bir Hayli Zorlayan Futbol Sorusu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2025 - 09:12

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Güven Bana'nın dün akşamki konukları Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'dı. 125.000 TL'lik soruda ikiliyi zorlayan bir futbol sorusu soruldu. Soruda epey zorlanan ikili, en sonunda doğru cevabı vermeyi başardı.

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Müge Anlı'nın yaz sezonunda sunduğu Güven Bana, tüm heyecanıyla sürüyor.

Müge Anlı'nın yaz sezonunda sunduğu Güven Bana, tüm heyecanıyla sürüyor.

Daha önce Eser Yenenler ve Acun Ilıcalı gibi isimlerin konuk olduğu yarışmanın dün akşamki bölümünde Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz yarıştı. İkili iyi bir takım gibi görünürken en sonunda hiç beklenmedik bir anda içlerinden biri butona bastı. Ancak geceye damga vuran an, Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'a soğuk terler döktüren futbol sorusuydu.

125.000 TL değerindeki beyin yakan futbol sorusunda oldukça zor anlar yaşandı.

125.000 TL değerindeki beyin yakan futbol sorusunda oldukça zor anlar yaşandı.

'Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 'namağlup lider tamamlayan' tek Türk takımı Beşiktaş'ın 2017-2018'de Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki takımlar arasında hangisi yoktu?' sorusu üzerine ikili uzun süre düşündü. Sonunda doğru yanıt Sinan Engin'den geldi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

İkili birbirine güvenmeleri için ısrar ederken, Sinan Engin, Müge Anlı 450.000 TL dediği an butona bastı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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