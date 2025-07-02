Müge Anlı'nın Sunduğu Güven Bana'da Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'ı Bir Hayli Zorlayan Futbol Sorusu

Daha önce Eser Yenenler ve Acun Ilıcalı gibi isimlerin konuk olduğu yarışmanın dün akşamki bölümünde Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz yarıştı. İkili iyi bir takım gibi görünürken en sonunda hiç beklenmedik bir anda içlerinden biri butona bastı. Ancak geceye damga vuran an, Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'a soğuk terler döktüren futbol sorusuydu.