Muazzez Abacı'nın Eski Eşi Hasan Heybetli Kimdir? Hasan Heybetli Neden Öldü?

Muazzez Abacı'nın Eski Eşi Hasan Heybetli Kimdir? Hasan Heybetli Neden Öldü?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.11.2025 - 14:26

Muazzez Abacı’nın vefatı, yıllardır gölgede kalan bir ismi yeniden gündeme taşıdı. Ünlü sanatçının eski eşi Hasan Heybetli, hem yeraltı dünyasındaki geçmişi hem de Abacı ile yaşadığı ilişkiyle sık sık konuşulan biriydi. Genç yaşlardan itibaren suç dünyasının içinde yer aldı ve hayatı boyunca defalarca cezaevine girip çıktı. Mart ayında cezaevinde ölü bulunması, akıllarda pek çok soru bıraktı. 

Peki Hasan Heybetli kimdi, kaç yaşında öldü ve Muazzez Abacı ile evliliği nasıldı? İşte merak edilen tüm bilgiler...

Hasan Heybetli Kimdir?

Hasan Heybetli, 1950 yılında Siirt’te, Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli’nin oğlu olarak dünyaya geldi. Genç yaşta suça karışarak yeraltı dünyasına adım attı. 1970’li yıllarda İstanbul’da acımasızlığı, gözü pekliği ve hızlı yükselişiyle kısa sürede tanınır hale geldi. Mekân basma, haraç alma ve silahlı tehdit gibi birçok olaya adı karıştı.

1979’da babasının ölmesi üzerine İstanbul meyve-sebze halindeki haraç işini devraldı. Kardeşi Cengiz Heybetli ile birlikte yasa dışı faaliyetlerde bulundu. Yıllar içinde hem yeraltı dünyasında hem de magazin basınında adı sıkça geçen bir isim oldu.

Hasan Heybetli Kaç Yaşında?

1950 doğumlu olan Hasan Heybetli, 12 Mart 2025 tarihinde cezaevinde hayatını kaybettiğinde 75 yaşındaydı.

Hasan Heybetli Nereli?

Hasan Heybetli, aslen Siirtlidir.

Hasan Heybetli Neden Öldü?

Hasan Heybetli, 12 Mart 2025’te İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ndeki koğuşunda ölü bulundu. İlk bilgilere göre ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı bildirildi. 

Geçmişte prostat kanseri ve kalp rahatsızlığı yaşadığı biliniyordu. Adli rapor ve savcılık incelemesi sonucunda ölümün sağlık sorunlarına bağlı gerçekleştiği kaydedildi. Heybetli’nin cezaevi döneminde sık sık sağlık sorunları yaşadığı da bilinen detaylar arasındadır.

Hasan Heybetli ve Muazzez Abacı’nın Evliliği

Türkiye’nin büyük bölümü Hasan Heybetli’yi Muazzez Abacı ile yaşadığı aşk sayesinde tanıdı. İkilinin ilişkisi uzun yıllar magazin gündeminin merkezinde yer aldı. Heybetli’nin her gün gönderdiği 24 kırmızı gül, sanatçının çalıştığı gazinodaki sürprizleri ve romantik jestleri sık sık haberlere konu oldu.

Çift ilk kez 1980 yılında evlendi. 1983’te boşandıktan sonra bir süre ayrı kaldılar. 1989’da yeniden nikah masasına oturdular ancak bu evlilik de uzun sürmedi. 1993’te ikinci kez yollarını ayırdılar. Muazzez Abacı’dan sonra Heybetli üç kez daha evlilik yaptı.

Yaşam Editörü
