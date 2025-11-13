Muazzez Abacı'nın Eski Eşi Hasan Heybetli Kimdir? Hasan Heybetli Neden Öldü?
Muazzez Abacı’nın vefatı, yıllardır gölgede kalan bir ismi yeniden gündeme taşıdı. Ünlü sanatçının eski eşi Hasan Heybetli, hem yeraltı dünyasındaki geçmişi hem de Abacı ile yaşadığı ilişkiyle sık sık konuşulan biriydi. Genç yaşlardan itibaren suç dünyasının içinde yer aldı ve hayatı boyunca defalarca cezaevine girip çıktı. Mart ayında cezaevinde ölü bulunması, akıllarda pek çok soru bıraktı.
Peki Hasan Heybetli kimdi, kaç yaşında öldü ve Muazzez Abacı ile evliliği nasıldı? İşte merak edilen tüm bilgiler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hasan Heybetli Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hasan Heybetli Neden Öldü?
Hasan Heybetli ve Muazzez Abacı’nın Evliliği
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın