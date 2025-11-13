Muazzez Abacı'nın Eski Eşi Hasan Heybetli Kimdir? Hasan Heybetli Neden Öldü?

Muazzez Abacı’nın vefatı, yıllardır gölgede kalan bir ismi yeniden gündeme taşıdı. Ünlü sanatçının eski eşi Hasan Heybetli, hem yeraltı dünyasındaki geçmişi hem de Abacı ile yaşadığı ilişkiyle sık sık konuşulan biriydi. Genç yaşlardan itibaren suç dünyasının içinde yer aldı ve hayatı boyunca defalarca cezaevine girip çıktı. Mart ayında cezaevinde ölü bulunması, akıllarda pek çok soru bıraktı.

Peki Hasan Heybetli kimdi, kaç yaşında öldü ve Muazzez Abacı ile evliliği nasıldı? İşte merak edilen tüm bilgiler...