onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Motorine Zam Geliyor: Benzine Zam Var mı? İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları

Motorine Zam Geliyor: Benzine Zam Var mı? İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt Benzin Motorin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 12:39

Araç sahiplerine kötü haber! Bildiğiniz gibi, Brent petrolde yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki iniş çıkışlar akaryakıt piyasasına etki ediyor. Petroldeki küresel dalgalanmalar kadar ÖTV düzenlemelerinden de etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişiklik ise yolda. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorine zam geliyor! Peki, motorine ne kadar zam geliyor? Mazota ve benzine zam var mı?

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Motorine zam geliyor!

Motorine zam geliyor!

Akaryakıt sektöründeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 2,5 TL'lik zam geliyor. 

Motorine Ne Zaman Zam Geliyor? 

Bu gece yarısından (21 Kasım Cuma gününün ilk saatlerinden) itibaren pompaya yansıyacak olan zamlı fiyatlar, güncel akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğunu gündeme getirdi.

Benzine de Zam Gelecek mi?

Benzine de Zam Gelecek mi?

Motorin zammının ardından gözler benzine çevrildi. Zam ile birlikte motorinin litre fiyatının 60 TL'yi bulması beklenirken, 55 TL civarında seyreden benzine henüz zam ya da indirim sinyali yok

Ancak Brent petroldeki hareketlilik, döviz kurundaki değişim ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar benzer şekilde seyretmeye devam ederse, araç sahipleri bir süre daha akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam etmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları: İstanbul'da Akaryakıt Ne Kadar?

Güncel Akaryakıt Fiyatları: İstanbul'da Akaryakıt Ne Kadar?

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 54.73 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 57.49 TL

  • LPG litre fiyatı 27.08 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 54.89 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 57.63 TL

  • LPG litre fiyatı 27.71 TL

Ankara'da Akaryakıt Ne Kadar?

  • Benzinin litre fiyatı 55.76 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 58.65 TL

  • LPG litre fiyatı 27.60 TL

İzmir'de Akaryakıt Ne Kadar?

  • Benzinin litre fiyatı 56.09 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 58.99 TL

  • LPG litre fiyatı 27.53 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın