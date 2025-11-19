onedio
Dünya Kupası Play-off Turu Kura Çekimi Ne Zaman? İşte Türkiye'nin Play-off Turu Muhtemel Rakipleri

19.11.2025 - 08:57

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sergilediği başarılı performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Millilerimiz, E Grubu elemelerinde Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etmelerinin arından İspanya karşısında ise 2-2 beraberlikle Play-off etabına adını yazdırdılar. Türkiye'nin Play-off yolculuğuyla ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Peki, Play-off turu kuraları ne zaman çekilecek? Türkiye'nin rakibi kimler olacak? Play-off maçları ne zaman oynanacak? 

İşte, detaylar...

Play-off Turu Kura Çekimi Ne Zaman?

20 Kasım 2025 Perşembe günü, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off turu için kura çekimi yapılacak. Bu önemli çekim, futbolun kalbi olarak kabul edilen Zürih'te gerçekleştirilecek. 

Kura ile A Milli Futbol Takımımızın, Play-off'ta hangi rakiplerle karşılaşacağı netleşecek.

Milli Takım Play-off'ta: Eşleşmeleri Nasıl Olacak?

UEFA'nın belirlediği format gereği, Play-off turları 4 takımlı minik turnuvalar şeklinde organize ediliyor. Bu turnuvalarda takımlar, belirli kategorilere ayrılıyor ve maç eşleşmeleri belirlenirken 1. torbadaki takımlar 4. torbadaki, 2. torbadakiler ise 3. torbadakilerle karşılaşacak. Böylece Türkiye, kura sonucunda avantajlı konuma ulaşacak.

Play-off Maçları Ne Zaman Oynanacak?

Milli futbol takımımızın 2026 Dünya Kupası'na katılımı için belirlenen Play-off maç takvimi belli oldu:

  • Yarı final maçları, 26 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu maçlar, milli takımımızın Dünya Kupası'na katılımı için büyük önem taşıyor.

  • Final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026 tarihinde tek maçlık bir sistemle oynanacak.

Türkiye'nin Play-off Turundaki Muhtemel Rakipler

A Milli Futbol Takımımızın, Play-off turunda mücadele edeceği takımlar da belirlendi. 1. torbadaki Millilerimizin rakipleri arasında 4. torbadaki Kuzey Makedonya, İsveç, Romanya ve Kuzey İrlanda yer alıyor.

İşte, Play-off turundaki torbalar: 

  • 1. torba: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Danimarka

  • 2. torba: Galler, Polonya, Çekya, Slovakya

  • 3. torba: Arnavutluk, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek

  • 4. torba: Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya

Play-off Kura Çekimi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

UEFA, futbol dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan kura çekimlerini genellikle İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirir. Bu çekimler, genellikle canlı yayınlarla futbolseverlerin izlemesi için sunulur. Ancak kuranın hangi spor kanalında yayınlanacağı henüz belli değil.

