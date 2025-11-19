Dünya Kupası Play-off Turu Kura Çekimi Ne Zaman? İşte Türkiye'nin Play-off Turu Muhtemel Rakipleri

UEFA, futbol dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan kura çekimlerini genellikle İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirir. Bu çekimler, genellikle canlı yayınlarla futbolseverlerin izlemesi için sunulur. Ancak kuranın hangi spor kanalında yayınlanacağı henüz belli değil.