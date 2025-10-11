onedio
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Kar ve Şiddetli Yağış Görecek İlleri Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.10.2025 - 13:53

Ülke genelinde soğuk havalar etkili oluyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyrederken 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Ekim Cumartesi günü için 6 kente sarı kodlu uyarı verdi. Bir uyarıda meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. X hesabından hava durumuna dair paylaşımlar yapan Prof. Dr. Şen, bu kez bugün sağanak yağış ve kar yağışı görecek kentleri açıkladı.

Kar ne zaman yağacak?

Ekim ayının ortalarına gelirken uzun süren 2025 yazına pek çok kent veda etti. Antalya'da vatandaşlar sahilleri doldururken deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaşması pek çok kişiyi kıskandırırken ülke genelinde herkes montuna, çizmesine sarılmaya başladı. Ülkenin doğusunda pek çok kentin yüksek rakımları 2025'in ilk karını karşılarken kış mevsiminin Türkiye'ye ne zaman geleceği merak ediliyor. 

Kışa yaklaşırken uzmanlardan yavaş yavaş kar uyarısı gelirken Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, geçtiğimiz günlerde bir uyarı paylaşmıştı.

Orhan Şen, bugün kar ve kuvvetli yağış görecek kentleri açıkladı.

twitter.com

X hesabından yeni uyarı paylaşan Orhan Şen, İstanbul’un Anadolu yakasında bugün öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini dile getirdi. 

Şen, Zonguldak, Bartın, İnebolu, Düzce’yi şiddetli yağışın beklediğini söyledi.

Şen’in paylaşımı şöyle:

“Bugün cumartesi öğleden sonra Zonguldak, Bartın, İnebolu, Düzce’de şiddetli yağış akşam saatlerinde daha da kuvvetlenir. Tedbirinizi alın. 6 saatte 75 kg üzerinde yağış olur. Bartın, Amasra, Bozkurt gibi sabıkalı derelerden uzak durun. Akşama Bolu dağında Abant’ta kar yağışını görebilirsiniz. 

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda öğleden sonra yağış kuvvetli. Özellikle Anadolu Yakası’nın kuzeyinde.”

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
