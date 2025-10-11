Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Kar ve Şiddetli Yağış Görecek İlleri Açıkladı

Ekim ayının ortalarına gelirken uzun süren 2025 yazına pek çok kent veda etti. Antalya'da vatandaşlar sahilleri doldururken deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaşması pek çok kişiyi kıskandırırken ülke genelinde herkes montuna, çizmesine sarılmaya başladı. Ülkenin doğusunda pek çok kentin yüksek rakımları 2025'in ilk karını karşılarken kış mevsiminin Türkiye'ye ne zaman geleceği merak ediliyor.

Kışa yaklaşırken uzmanlardan yavaş yavaş kar uyarısı gelirken Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, geçtiğimiz günlerde bir uyarı paylaşmıştı.