Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Kar ve Şiddetli Yağış Görecek İlleri Açıkladı
Ülke genelinde soğuk havalar etkili oluyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyrederken 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Ekim Cumartesi günü için 6 kente sarı kodlu uyarı verdi. Bir uyarıda meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. X hesabından hava durumuna dair paylaşımlar yapan Prof. Dr. Şen, bu kez bugün sağanak yağış ve kar yağışı görecek kentleri açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kar ne zaman yağacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orhan Şen, bugün kar ve kuvvetli yağış görecek kentleri açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın