Bir Dönem Resmen Sona Erdi: Dünyada En Çok Satan Uçak Artık Boeing Değil

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay üreticilerinden biri olan Boeing aynı zamanda ABD’nin en büyük ihracatçısı. Dünyada en çok satan uçak Boeing 737’ydi. Ancak Boeing’e kötü haber geldi! Dünyanın en büyük havacılık şirketi zirveyi kaptırdı. Airbus’ın efsane modeli olarak anılan A320, toplam 12 bin 260 teslimatla ‘dünyanın en çok satan uçağı’ ünvanını elde etti. Böylece Boeing 737 ise ikinci sıraya geriledi.

Boeing 737 neredeyse asırlardır dünyanın en çok satan uçak listesinde hakimiyete sahipti.