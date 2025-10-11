onedio
Bir Dönem Resmen Sona Erdi: Dünyada En Çok Satan Uçak Artık Boeing Değil

Dilara Şimşek
11.10.2025 - 12:59

Dünyanın en büyük havacılık şirketi olan Boeing, dünyanın en çok uçak satan şirketi olarak biliniyor. Ancak havacılıkta bir dönem sona erdi. Yıllardır dünyanın en çok satan uçağı ünvanını koruyan Boeing, tahtını kaptırdı. Tarihin en çok teslim edilen yolcu uçağı ünvanı ise artık Airbus’ın efsane modeline ait.

Dünyada en çok satan uçak artık Boeing değil!

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay üreticilerinden biri olan Boeing aynı zamanda ABD’nin en büyük ihracatçısı. Dünyada en çok satan uçak Boeing 737’ydi. Ancak Boeing’e kötü haber geldi! Dünyanın en büyük havacılık şirketi zirveyi kaptırdı. Airbus’ın efsane modeli olarak anılan A320, toplam 12 bin 260 teslimatla ‘dünyanın en çok satan uçağı’ ünvanını elde etti. Böylece Boeing 737 ise ikinci sıraya geriledi. 

Boeing 737 neredeyse asırlardır dünyanın en çok satan uçak listesinde hakimiyete sahipti.

Airbus'tan listeyi alt üst eden atak.

Airbus, Suudi Arabistan merkezli Fynas’ya son olarak A320neo teslimatı gerçekleştirdi. Bu teslimat tarihi bir rekorun da kırılmasını beraberinde getirdi.

Öte yandan Airbus ve Boeing daima birbirine rakip olarak biliniyor. Havacılığın lideri olan Boeing 737, son yıllarda yaşanan kazalar ve üretim sorunlarıyla itibarı kaybetti. Yaşanan sorunlar da Airbus’a havacılık pazarına yükseliş kazandırdı. Airbus, ABD ve Çin’de üretim kapasitesini genişletmeye hazırlanıyor.

