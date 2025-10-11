e-Devlet’inizde Para Birikmiş Olabilir! Paranızı Çekmeyi Unutursanız Devlete İade Edilecek
e-Devlet, devlet ilgili tüm işlemleri tek bir platformda toplaması açısından vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Eskiden saatlerce beklenen kuyruklar, bir belge için kurumlar arasında mekik dokuma artık tarihe karışırken e-Devlet pek çok kolaylık sunuyor. Pek çok vatandaş e-Devlet’te paralarının biriktiğinden habersiz. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintileri, doğum yardımı, cenaze ödeneği gibi destekler e-Devlet’te birikiyor. Yatırılan bu paralar belli süre içinde çekilmezse devlete iade ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
e-Devlet’inizi hemen kontrol edin! Para birikmiş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
e-Devlet BES Parası Nasıl Çekilir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın