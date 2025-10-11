e-Devlet’inizde Para Birikmiş Olabilir! Paranızı Çekmeyi Unutursanız Devlete İade Edilecek

BES kesintiler, doğum, süt ve cenaze yardımı gibi pek çok ücret e-Devlet’te birikiyor. Pek çok vatandaş yıllarca biriken bu paralardan habersiz. Yardım alıp almadığınızı, para birikip birikmediğini öğrenmek oldukça kolay.

Doğum parası, süt parası, yol yardımı, cenaze yardımı gibi ödemeler e-Devlet’te “Şahıs Ödemeleri Sorgulama” seçeceğinden yapılıyor. Adınıza yapılmış bir ödeme varsa sistemden bu bilgiye erişebilirsiniz.