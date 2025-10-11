onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
e-Devlet’inizde Para Birikmiş Olabilir! Paranızı Çekmeyi Unutursanız Devlete İade Edilecek

e-Devlet’inizde Para Birikmiş Olabilir! Paranızı Çekmeyi Unutursanız Devlete İade Edilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.10.2025 - 13:28

e-Devlet, devlet ilgili tüm işlemleri tek bir platformda toplaması açısından vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Eskiden saatlerce beklenen kuyruklar, bir belge için kurumlar arasında mekik dokuma artık tarihe karışırken e-Devlet pek çok kolaylık sunuyor. Pek çok vatandaş e-Devlet’te paralarının biriktiğinden habersiz. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintileri, doğum yardımı, cenaze ödeneği gibi destekler e-Devlet’te birikiyor. Yatırılan bu paralar belli süre içinde çekilmezse devlete iade ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

e-Devlet’inizi hemen kontrol edin! Para birikmiş olabilir.

e-Devlet’inizi hemen kontrol edin! Para birikmiş olabilir.

BES kesintiler, doğum, süt ve cenaze yardımı gibi pek çok ücret e-Devlet’te birikiyor. Pek çok vatandaş yıllarca biriken bu paralardan habersiz. Yardım alıp almadığınızı, para birikip birikmediğini öğrenmek oldukça kolay. 

Doğum parası, süt parası, yol yardımı, cenaze yardımı gibi ödemeler e-Devlet’te “Şahıs Ödemeleri Sorgulama” seçeceğinden yapılıyor. Adınıza yapılmış bir ödeme varsa sistemden bu bilgiye erişebilirsiniz.

e-Devlet BES Parası Nasıl Çekilir?

e-Devlet BES Parası Nasıl Çekilir?

BES birikimizini öğrenmek istiyorsanız e-Devlet’te “BES Sorgulama” sekmesine girip tüm birikimlerinizi görüntüleyebilirsiniz. 

Birçok vatandaş e-Devlet’te para biriktiğini bilmediği için bu yardımların ve ödemelerin çoğu talep edilmiyor, çekilmiyor. Çekilmeyen, unutulan paralar ise devlete iade ediliyor. 

e-Devlet'te Biriken Paramı Nasıl ve Nereden Alabilirim?

e-Devlet’te adınıza yapılmış ödemeleri PTT şubelerinden çekebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın