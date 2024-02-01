Merkez Bankası'ndan Faiz Açıklaması: Tek Tek Saydı, Enflasyonda Düşüş İçin Tarih Verdi
Merkez Bankası'ndan Faiz Açıklaması: Tek Tek Saydı, Enflasyonda Düşüş İçin Tarih Verdi
Merkez Bankası, 25 Ocak 2024 tarihli PPK toplantı özetini yayımladı. TCMB PPK'dan 25 baz puan artışla politika faizinin yüzde 45'e artış kararı çıkmıştı. Toplantı özetinde enflasyon için ocakta yükseliş denirken, şubattan itibaren gerileme öngörülerek, 'sıkılaşma gerekli düzeye ulaştı' dense de izlenen tüm alanlar tek tek sayıldı.
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TCMB: "Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılık gözden geçirilecek."
Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirdi.
Tek tek işaret etti.
Kamu harcamalarına değinildi.
TCMB: "Ocak'ta enflasyonda beklenen geçici yükselişin ardından, fiyat artışları Şubat ve sonrasında yavaşlayacak."
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PPK toplantı özetinde, döviz kurlarının bu dönemde görece istikrarlı seyrederken, yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu ifade edildi.
Parasal ve miktarsal sıkılaştırma ile sadeleşme kararlarının etkisiyle kredi faizlerinde gelinen seviyelerin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, kredi büyümesi ve kompozisyonunda da normalleşmenin devam ettiğini belirtildi.
"Enflasyon Raporu tahminlerine de yansıtılmış olan, ocak ayında, aylık enflasyonda görülmesi beklenen geçici yükselişin ardından fiyat artışlarının şubat ayı ve sonrasında yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. "
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