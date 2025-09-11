Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı: Eylül Ayı Faizi Ne Oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Eylül ayı faizi 250 baz indirerek yüzde 40.5'e çekti.
Öte yandan faiz kararı en son 24 Temmuz’da açıklanmış; 300 baz puan düşürülerek yüzde 43’e çekilmişti. Ağustos ayında ise PPK toplantısı yapılmadı.
Merkez Bankası eylül ayı faizi aşağıya çeti.
"Para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."
