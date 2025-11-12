onedio
Memleket Hasretlerini İlginç Benzetmelerle Dile Getiren Kişiler

Oğuzhan Kaya
12.11.2025 - 17:41

İnsanı fiziken bir yerden çıkarsanız da onu geldiği veya yetiştiği yerden kafa olarak çıkarmak oldukça zor. O yüzden dünyanın neresine giderseniz gidin oranın bazı yönlerini memleketinize veya bildiğiniz yerlere benzetiyorsunuz. TikTok'ta bir kullanıcı ise 'Yıkılası New York nasıl da Malatya'ya benziyor' paylaşımı ulusal çapta bir akıma dönüştü.

Malatya hasretini bir TikTok kullanıcısı böyle ifade etmişti.

Akımın gerisi farklı mecralarda geldi.

Herkes bir yeri başka bir yere benzetmeye başladı.

Tabii gezegenimiz olmasına gerek de yok.

Miami Mersin benzetmesinin ardından...

İtalya Mardin benzetmesi de yapıldı.

Ankara hasreti depreşen bir kullanıcı da bunu paylaştı.

👇

👇

👇

Oğuzhan Kaya
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
