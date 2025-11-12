Memleket Hasretlerini İlginç Benzetmelerle Dile Getiren Kişiler

İnsanı fiziken bir yerden çıkarsanız da onu geldiği veya yetiştiği yerden kafa olarak çıkarmak oldukça zor. O yüzden dünyanın neresine giderseniz gidin oranın bazı yönlerini memleketinize veya bildiğiniz yerlere benzetiyorsunuz. TikTok'ta bir kullanıcı ise 'Yıkılası New York nasıl da Malatya'ya benziyor' paylaşımı ulusal çapta bir akıma dönüştü.