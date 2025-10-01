Meclis Açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Yasama Yılı İçin Açıklamalar

Meclisimizin yeni yasama yılının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aslolan milletin ve memleketin esenliğidir. Bu aziz millete hayırlı hizmetler ve eserler kazandırabilmektir. Aslolan Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi fiile çıkarmak için canla başla çalışmaktır. Bu mücadele iktidar ve ittifak olarak sadece bizim görevimiz değildir. Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz. Bu kader birlikteliğimiz top seslerinin Polatlı'dan yankılandığı günlerde de böyleydi, bugün de değişen bir şey yok.

Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır. Bu anlayışla hareket eden herkesin başımızın üstünde yeri olduğunu tekrar hatırlatıyorum. TBMM, gazi bir Meclis'tir. Burası milli iradenin tecelligahı olmuştur. TBMM, milli mücadeleyi zaferle taçlandırarak milletimizi bağımsızlığına kavuştururken, 105 sene boyunca da kalkınma mücadelemizin mihmandarlığını yürütmüştür.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, bölgede estirdiği devlet terörüne en güçlü tepki, 86 milyon vatandaşımızın temsil edildiği bu koltuklardan yükseldi. Gazze'deki toplu kıyıma Meclis'imiz yayınladığı 7 ortak bildiriyle farkını ortaya koymuştur.

Dünyanın en modern silahlarıyla topraklarına saldıran işgal kuvvetlerine kahramanca direnen Gazze'nin yiğit evlatlarını asla yalnız bırakmadık. Türkiye'nin çabalarının en yakın şahidi Gazzeli kardeşlerimizdir. Filistin halkı bizim kendileri için neler yaptığımızı çok iyi bilmektedir

ABD Başkanı Trump'la gerçekleştirdiğimiz görüşmede de Gazze'de akan kanın durdurulması gündemimizin ilk sırasındaydı. Tekliflerimizi yaptık, çıkış yollarını gösterdik. Bizim ilkemiz şudur; savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Filistinli kardeşlerimiz onurlu mücadeleleriyle barışı ve huzuru dünyada en fazla hak eden millettir.