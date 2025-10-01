onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meclis Açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Yasama Yılı İçin Açıklamalar

Meclis Açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Yasama Yılı İçin Açıklamalar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.10.2025 - 16:05

1 Ekim itibarıyla Meclis açıldı. Yeni yasama yılı için açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ve dış politikaya dair konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinden Gazze'de yaşananlara kadar pek çok konu başlığına değinen Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Gazze’yi hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını kaydetti. “Gazze kana, gözyaşına ve yıkıma artık doymuştur” diyen Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve sürece katkılarından dolayı DEM Parti’ye özel olarak teşekkür etti.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Meclisimizin yeni yasama yılının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aslolan milletin ve memleketin esenliğidir. Bu aziz millete hayırlı hizmetler ve eserler kazandırabilmektir. Aslolan Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi fiile çıkarmak için canla başla çalışmaktır. Bu mücadele iktidar ve ittifak olarak sadece bizim görevimiz değildir. Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz. Bu kader birlikteliğimiz top seslerinin Polatlı'dan yankılandığı günlerde de böyleydi, bugün de değişen bir şey yok.

Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır. Bu anlayışla hareket eden herkesin başımızın üstünde yeri olduğunu tekrar hatırlatıyorum. TBMM, gazi bir Meclis'tir. Burası milli iradenin tecelligahı olmuştur. TBMM, milli mücadeleyi zaferle taçlandırarak milletimizi bağımsızlığına kavuştururken, 105 sene boyunca da kalkınma mücadelemizin mihmandarlığını yürütmüştür.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, bölgede estirdiği devlet terörüne en güçlü tepki, 86 milyon vatandaşımızın temsil edildiği bu koltuklardan yükseldi. Gazze'deki toplu kıyıma Meclis'imiz yayınladığı 7 ortak bildiriyle farkını ortaya koymuştur. 

Dünyanın en modern silahlarıyla topraklarına saldıran işgal kuvvetlerine kahramanca direnen Gazze'nin yiğit evlatlarını asla yalnız bırakmadık. Türkiye'nin çabalarının en yakın şahidi Gazzeli kardeşlerimizdir. Filistin halkı bizim kendileri için neler yaptığımızı çok iyi bilmektedir

ABD Başkanı Trump'la gerçekleştirdiğimiz görüşmede de Gazze'de akan kanın durdurulması gündemimizin ilk sırasındaydı. Tekliflerimizi yaptık, çıkış yollarını gösterdik. Bizim ilkemiz şudur; savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Filistinli kardeşlerimiz onurlu mücadeleleriyle barışı ve huzuru dünyada en fazla hak eden millettir.

Bahçeli ve DEM Parti'ye teşekkür etti.

Bahçeli ve DEM Parti'ye teşekkür etti.

Geride bıraktığımız 1 yıl içinde Terörsüz Türkiye sürecine yönelik tarihi adımlar atıldı. Bu vesileyle Terörsüz Türkiye idealimizin mimarlarından olan Devlet Bahçeli'ye huzurlarınızda teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu 1 yıllık süreçte yapıcı duruş ve çabalarıyla Türkiye'nin terörden arındırılması konusunda yaptıklarıyla DEM Parti'ye de şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz. Bazı muhalefet partilerinin tahrikleriyle zihinlerinde soru işareti olan vatandaşlarımız varsa hepsi müsterih olsun. Hedefimiz terörün bitmesi ve kardeşliğimizin güçlenmesidir. Meclis çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu siyasi partilerimizin temsilcileriyle çalışmalarına başlamış ve şu ana kadar 12 toplantı yapmıştır. Komisyon çalışmalarını tamamladığında elimizde çok önemli doneler olacak. Türkiye oluşan huzur ve güvenlik iklimini en güçlü şekilde muhafaza edecektir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
15
5
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın