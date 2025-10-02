onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mattia Ahmet Minguzzi Davası: Mahkemede Çapraz Sorgu Sırasında Gerilim Yaşandı

Mattia Ahmet Minguzzi Davası: Mahkemede Çapraz Sorgu Sırasında Gerilim Yaşandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.10.2025 - 12:53

Kadıköy’de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi davasında bugün 4 tutuklu sanık beraber ilk kez hakim karşısında çıktı. Mahkemedeki çapraz sorgu sırasında Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi katil zanlılarına tepki gösterdi. Zanlıların anneye karşılık vermesi sonrasında salonda gerginlik yaşanırken mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Anne Yasemin Minguzzi ise adliye koridorlarında görüntülendi.

Kaynak: Emrullah Erdinç

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mattia Ahmet Minguzzi davasında tutuklu olarak yargılanan 4 sanık bugün ilk kez beraber hakim karşısına çıktı.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında tutuklu olarak yargılanan 4 sanık bugün ilk kez beraber hakim karşısına çıktı.

Sanıkların mahkeme salonunda çapraz sorgusu yapılırken anne Yasemin Minguzzi ayağa kalkarak katil zanlılarına tepki gösterdi. Bu sırada tutuklu yargılanan sanıklar da anneye hakaret etti ve salonda gerginlik yaşandı. Minguzzi’nin ailesinin yakınları fenalaşırken, mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

Duruşma salonundan çıkan anne Yasemin Minguzzi 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın