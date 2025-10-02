Mattia Ahmet Minguzzi Davası: Mahkemede Çapraz Sorgu Sırasında Gerilim Yaşandı
Kadıköy’de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi davasında bugün 4 tutuklu sanık beraber ilk kez hakim karşısında çıktı. Mahkemedeki çapraz sorgu sırasında Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi katil zanlılarına tepki gösterdi. Zanlıların anneye karşılık vermesi sonrasında salonda gerginlik yaşanırken mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Anne Yasemin Minguzzi ise adliye koridorlarında görüntülendi.
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tutuklu olarak yargılanan 4 sanık bugün ilk kez beraber hakim karşısına çıktı.
