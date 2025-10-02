onedio
Üniversite Eğitim Sistemi Değişiyor: YÖK Başkanı Açıkladı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.10.2025 - 12:19

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Üniversitede eğitim sisteminin değişeceğine dair mesaj paylaşan Özvar, yapılacak yenilikleri sıraladı. Öte yandan Özvar, 1 Ekim Çarşamba günü yaptığı açıklamada üniversiteden 3 senede mezun olmanın mümkün olacağını ifade etmişti.

Üniversite eğitim sisteminde değişiklik yapılacak.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite eğitim sisteminde yapılacak değişikliğe dair X hesabından bir mesaj paylaştı. Özvar, 'Yükseköğretim sistemimizin önümüzdeki dönemde en temel önceliklerinden biri, öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, beceri ve yetkinliklerle donatmak ve onları hayatın, bilimin ve mesleğin gerçekleriyle daha erken buluşturmaktır' dedi.

"Ders planları sadeleştirilecek..."

Özvar, şu mesajı paylaştı:

'Bu kapsamda ders planları sadeleştirilecek, AKTS sistemi yeniden gözden geçirilecek, uygulama ve araştırma temelli öğrenme modelleri güçlendirilecektir.

Öğrencilerimizin proje geliştirmelerine, üretkenliklerini ortaya koymalarına ve küresel ölçekte rekabet gücü kazanmalarına imkân tanınacaktır.

Bu dönüşüm, yükseköğretim süresinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak; mezunlarımız uluslararası standartlarla daha uyumlu, donanımlı ve üretken bireyler olarak öne çıkacaktır.

Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, bazı programlarda üç yılda mezuniyeti mümkün kılacak yapısal reformlar da bu yol haritasının doğal bir sonucu olarak gündemimizdedir.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
