Üniversite Eğitim Sistemi Değişiyor: YÖK Başkanı Açıkladı!

Özvar, şu mesajı paylaştı:

'Bu kapsamda ders planları sadeleştirilecek, AKTS sistemi yeniden gözden geçirilecek, uygulama ve araştırma temelli öğrenme modelleri güçlendirilecektir.

Öğrencilerimizin proje geliştirmelerine, üretkenliklerini ortaya koymalarına ve küresel ölçekte rekabet gücü kazanmalarına imkân tanınacaktır.

Bu dönüşüm, yükseköğretim süresinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak; mezunlarımız uluslararası standartlarla daha uyumlu, donanımlı ve üretken bireyler olarak öne çıkacaktır.

Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, bazı programlarda üç yılda mezuniyeti mümkün kılacak yapısal reformlar da bu yol haritasının doğal bir sonucu olarak gündemimizdedir.'