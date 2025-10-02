Üniversite Eğitim Sistemi Değişiyor: YÖK Başkanı Açıkladı!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Üniversitede eğitim sisteminin değişeceğine dair mesaj paylaşan Özvar, yapılacak yenilikleri sıraladı. Öte yandan Özvar, 1 Ekim Çarşamba günü yaptığı açıklamada üniversiteden 3 senede mezun olmanın mümkün olacağını ifade etmişti.
Üniversite eğitim sisteminde değişiklik yapılacak.
"Ders planları sadeleştirilecek..."
