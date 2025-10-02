onedio
SGK Başuzmanı İsa Karakaş 2026 Yılı Emekli Maaşları İçin İddialı Konuştu

Oğuzhan Kaya
02.10.2025 - 11:50

2025 yılının son çeyreğine geçerken milyonlarca emekli bu kritik dönemde maaş zamlarını merakla beklemeye başladı. Kamuoyu araştırmalarına göre maaşlarını yetersiz bulan milyonlarca emekli 2026'nın zamlı maaşları için uzmanlar. ve ekonomistlerin sözlerini daha yakından takip etmeye başladı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise katıldığı canlı yayında hem Eylül enflasyonu hem de buna bağlı yapılacak emekli maaşı zamları için iddialı açıklamalarda bulundu. Karakaş'ın tahminleri şu şekilde;

Karakaş katıldığı canlı yayında bazı tahminlerde bulundu.

Eylül ayı enflasyonunun %2.5'u geçmeyeceğini iddia eden SGK uzmanı şu ifadeleri kullandı;

“Bu ayki enflasyonun yüksek gelmesini bekliyoruz. Ancak yıl sonunda enflasyon yüzde 30 rakamını görmeyecek. Kayda geçsin; yüzde 29,99 olur, 29,98 olur ama 30’u asla görmeyeceğiz. Bu, psikolojik bir sınır.”

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de %10 veya 11 arası bir artış öngörüldü.

Ayrıca memur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 16 ile yüzde 18 arasında bir artış alabileceğini ifade etti. Yarın açıklanacak enflasyon oranının ise 2026 yılındaki zamlı maaşların seyrini değiştireceği için kritik bir veri olduğu uzmanların ortak görüşü.

Roomeo

Dünün günesiyle yarının çamasırını kurutamazsın herşey ortada rakam dalveresinden ayak oyunlarından baska birşey degil calınan minareye kılıf hazırlamak