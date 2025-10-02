SGK Başuzmanı İsa Karakaş 2026 Yılı Emekli Maaşları İçin İddialı Konuştu

2025 yılının son çeyreğine geçerken milyonlarca emekli bu kritik dönemde maaş zamlarını merakla beklemeye başladı. Kamuoyu araştırmalarına göre maaşlarını yetersiz bulan milyonlarca emekli 2026'nın zamlı maaşları için uzmanlar. ve ekonomistlerin sözlerini daha yakından takip etmeye başladı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise katıldığı canlı yayında hem Eylül enflasyonu hem de buna bağlı yapılacak emekli maaşı zamları için iddialı açıklamalarda bulundu. Karakaş'ın tahminleri şu şekilde;