Manifest Hakkında 'Teşhircilik' Suçlaması Davasında Karar Çıktı: İmza Zorunluluğu Kaldırıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy
06.11.2025 - 16:45

Manifest grubunun teşhircilikle suçlandığı yargılandığı davada karar çıktı. Manifest grubu üyelerinin “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” iddiasıyla hâkim karşısına çıkmadan yargılanacağı dosya İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülmeye başladı. Manifest üyelerin imza şartını kaldıran mahkeme, yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verdi.

Manifest grubu üyelerinin “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest adlı müzik grubunun konser görüntüleriyle “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı. Grup üyeleri ve AYDEED isimli sanatçı Ayça Dalaklı'nın cezalandırılmaları istenen dava görülmeye başlandı.

Manifest'in 'teşhircilik' davasında karar çıktı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi 24 Ekim'de basit yargılama usulü ile yargılamaya dosya üzerinden başlayan davada karar çıktı. İlk incelemenin ardından adli kontroller hakkında ara kararını veren hakim, üyelerin imza zorunluluğunu kaldırırken yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
