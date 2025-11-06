Manifest Hakkında 'Teşhircilik' Suçlaması Davasında Karar Çıktı: İmza Zorunluluğu Kaldırıldı
Manifest grubunun teşhircilikle suçlandığı yargılandığı davada karar çıktı. Manifest grubu üyelerinin “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” iddiasıyla hâkim karşısına çıkmadan yargılanacağı dosya İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülmeye başladı. Manifest üyelerin imza şartını kaldıran mahkeme, yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verdi.
