Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik Manevi Tazminat Davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye mitingindeki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava açtı.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. ' açıklamasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e manevi tazminat davası açtı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Gene paralar suyunu çektiyse
Kısa günün karı
Önceleri bu tazminat davaları PR ve şov amaçlı 3-5 kuruşluk açılırdı ama mevcut ekonomik koşullar bunu da ortadan kaldırdı.
Ekonomi onu da vurdu 😁