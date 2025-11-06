onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik Manevi Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik Manevi Tazminat Davası

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 16:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye mitingindeki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava açtı. 

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde  Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada  Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. ' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde  Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada  Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. ' açıklamasında bulundu.

Özgür Özel Ne Demişti?

Özgür Özel, 5 Kasım tarihli mitinginde 'Senin gözüne bakıyorum Erdoğan! Sen belediye başkanlığı yaptın, yargılandın. Bir gün senin kapına gelen, eşinin yanından alan oldu mu? 30 bin ziyaretçi geldi diye övündün. Dünün mazlumuydun, bugünün zalimisin. Gözünün içine baka baka söylüyorum!Bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık! Bundan sonra da hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyarsın. Çok daha beterlerini duyacaksın. Çıkmış bugün hararet, şanzıman, dingil, mingil diyor. Bu meydandaki insanlar hak, hukuk, adalet diyorum!' ifadelerini kullanmıştı.

