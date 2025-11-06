Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik Manevi Tazminat Davası

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. ' açıklamasında bulundu.

Özgür Özel Ne Demişti?

Özgür Özel, 5 Kasım tarihli mitinginde 'Senin gözüne bakıyorum Erdoğan! Sen belediye başkanlığı yaptın, yargılandın. Bir gün senin kapına gelen, eşinin yanından alan oldu mu? 30 bin ziyaretçi geldi diye övündün. Dünün mazlumuydun, bugünün zalimisin. Gözünün içine baka baka söylüyorum!Bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık! Bundan sonra da hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyarsın. Çok daha beterlerini duyacaksın. Çıkmış bugün hararet, şanzıman, dingil, mingil diyor. Bu meydandaki insanlar hak, hukuk, adalet diyorum!' ifadelerini kullanmıştı.