onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
LGS Tarihi Belli Oldu: LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

LGS Tarihi Belli Oldu: LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 16:04

Binlerce öğrencinin ve velinin merakla beklediği LGS tarihleri açıklandı. 2026 yılında LGS'nin ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı açıklandı. MEB Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

LGS Ne Zaman Yapılacak?

LGS Ne Zaman Yapılacak?

MEB Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını belirtti.

Tekin, aynı zamanda LGS'nin içeriğine ilişkin de açıklamalarda bulundu: '8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.'

Bakan Tekin'in konuyla ilgili paylaşımı;

Bakan Tekin'in konuyla ilgili paylaşımı;
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
hakan balta

En son 700 küsür birinci çıkmıştı, bu defa binlerce birinci çıkar muhtemelen.