LGS Tarihi Belli Oldu: LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Sınavları Ne Zaman Yapılacak?
Binlerce öğrencinin ve velinin merakla beklediği LGS tarihleri açıklandı. 2026 yılında LGS'nin ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı açıklandı. MEB Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
LGS Ne Zaman Yapılacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Tekin'in konuyla ilgili paylaşımı;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
En son 700 küsür birinci çıkmıştı, bu defa binlerce birinci çıkar muhtemelen.