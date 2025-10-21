onedio
Londra'daki Kazancıyla Türkiye'de Arazi Alıp Tarıma Başlayan Türk

Esra Demirci
21.10.2025 - 21:18

Genç yaşta yabancı dil öğrenme hayaliyle İngiltere’nin yolunu tutan Karacabeyli Seçim Gezegen, yıllar içinde Londra’da kurduğu fast food zinciriyle büyük bir başarıya ulaştı. Ancak o, kazandığı parayı yalnızca yurtdışında birikim yapmakla yetinmeyip, doğduğu topraklara da yatırmayı seçti. Şimdi, memleketi Karacabey’de satın aldığı bin dönümlük arazide tarıma yönelen Gezegen'in hikayesi herkesi hayran bıraktı.

Doğup büyüdüğü Bursa'da genç yaşta yabancı dil öğrenme hayaliyle Londra’ya giden Seçim Gezegen, yıllar içinde kurduğu fast food zinciriyle büyük bir başarıya imza attı.

Elde ettiği kazancın bir kısmını memleketine yatıran Gezegen, son on yılda bin dönüme yakın arazi satın alarak tarım sektörüne yöneldi.

Karacabey’deki tarlasında açıklamalarda bulunan Gezegen, 1985’te Bursa Otelcilik Turizm ve Meslek Lisesi’nden mezun olduğunu söyledi. 1988’de ailesinin desteğiyle dil eğitimi almak üzere Londra’ya gittiğini anlatan Gezegen, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra kendi lokantasını açarak girişimcilik yolculuğuna başladığını ifade etti.

"O dönemlerde çok iyi eğitim veriliyordu. Üniversite okuma şansınız yoksa bu lise gerçekten sizi hayata, çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlıyordu"

'4 yıldızlı otelde ön büroda çalışmaya başladım. Resepsiyon memuru ve ardından ön büro müdürü olmayı, sonrasında yükselmeyi hedefliyordum. Bunun için iyi bir yabancı dil bilmeniz gerekiyordu. Orada zamanla fast food zinciri kurdum. Ailem, çocuklarım orada devam ediyor. Ben de genele Londra'da yaşıyorum. Nisan ile eylül arasında Karacabey'e gelip tarımla uğraşıyorum. Toprakla bağımız hiç kopmadı. Rahmetli babam da çiftçiydi. Neticede toprak sevgimiz bizi yaklaşık 10-15 yıldır Türkiye'de üretime soktu. Londra'da kazandığım paranın bir kısmıyla memleketime yatırımlar yaptım. Son 10 yılda azar azar derken bin dönüm arazi aldım. Her yıl arazilerimi çeşitli ürünlerle dolduruyorum. Nisandan eylüle kadar alın terimizle üretip kazanmaya çalışıyoruz. Bana 'Londra'da ne güzel işin var niye tarım?' diye soruyorlar. Toprakla uğraşmayı, tarımsal üretimi seviyorum. Seviyorum ancak biraz daha sistemli olsa çok daha iyi olacak'

Seçim Gezegen, Türkiye'de tarımsal üretimin en büyük sorunlarının zirai ilaç denetimi ve yüksek maliyetler olduğunu belirtti.

'Çiftçi hem fazla ilaç kullanıyor hem de birçoğu yasaklı ilaç kullanıyor. Bu yüzden Bulgaristan ötesine geçmiyor. Marmara bölgesinde sulu tarım mevcut. Ege'de üzüm üretiliyor. Hatay'da da Adana'da da domates üretiyor. Eskişehir'de domates üretiyor. Bölgesel tarım ulusal tarım haline geldi. Domates Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçesinde önemli ama her yerde üretiliyor çünkü sistem yok. Önüne gelen istediğini ekiyor. Bu da yüksek maliyete rağmen fiyatları düşük tutuyor. Benim kilosunu tarladan 4,60 liraya verdiğim domates, çok gitmeyeceğim Karacabey'de 5 katına satılıyor. Burada üretici kazanıyor mu sizce?'

