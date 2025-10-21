Londra'daki Kazancıyla Türkiye'de Arazi Alıp Tarıma Başlayan Türk

'4 yıldızlı otelde ön büroda çalışmaya başladım. Resepsiyon memuru ve ardından ön büro müdürü olmayı, sonrasında yükselmeyi hedefliyordum. Bunun için iyi bir yabancı dil bilmeniz gerekiyordu. Orada zamanla fast food zinciri kurdum. Ailem, çocuklarım orada devam ediyor. Ben de genele Londra'da yaşıyorum. Nisan ile eylül arasında Karacabey'e gelip tarımla uğraşıyorum. Toprakla bağımız hiç kopmadı. Rahmetli babam da çiftçiydi. Neticede toprak sevgimiz bizi yaklaşık 10-15 yıldır Türkiye'de üretime soktu. Londra'da kazandığım paranın bir kısmıyla memleketime yatırımlar yaptım. Son 10 yılda azar azar derken bin dönüm arazi aldım. Her yıl arazilerimi çeşitli ürünlerle dolduruyorum. Nisandan eylüle kadar alın terimizle üretip kazanmaya çalışıyoruz. Bana 'Londra'da ne güzel işin var niye tarım?' diye soruyorlar. Toprakla uğraşmayı, tarımsal üretimi seviyorum. Seviyorum ancak biraz daha sistemli olsa çok daha iyi olacak'