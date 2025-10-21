Londra'daki Kazancıyla Türkiye'de Arazi Alıp Tarıma Başlayan Türk
Genç yaşta yabancı dil öğrenme hayaliyle İngiltere’nin yolunu tutan Karacabeyli Seçim Gezegen, yıllar içinde Londra’da kurduğu fast food zinciriyle büyük bir başarıya ulaştı. Ancak o, kazandığı parayı yalnızca yurtdışında birikim yapmakla yetinmeyip, doğduğu topraklara da yatırmayı seçti. Şimdi, memleketi Karacabey’de satın aldığı bin dönümlük arazide tarıma yönelen Gezegen'in hikayesi herkesi hayran bıraktı.
Doğup büyüdüğü Bursa'da genç yaşta yabancı dil öğrenme hayaliyle Londra’ya giden Seçim Gezegen, yıllar içinde kurduğu fast food zinciriyle büyük bir başarıya imza attı.
"O dönemlerde çok iyi eğitim veriliyordu. Üniversite okuma şansınız yoksa bu lise gerçekten sizi hayata, çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlıyordu"
Seçim Gezegen, Türkiye'de tarımsal üretimin en büyük sorunlarının zirai ilaç denetimi ve yüksek maliyetler olduğunu belirtti.
