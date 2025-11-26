Levitin Etkisi: Şarkıların Tonu Akılda Nasıl Kalıyor?

Levitin Etkisi, 1994 yılında psikolog Daniel J. Levitin tarafından tanımlanan bir fenomen. Bu etki müzik eğitimi almamış kişiler bile dinledikleri şarkıları doğru tonlamayla hatırlayabilir anlamına geliyor. İnsanların şarkıları kendi hafızalarına uygun şekilde hatırlama eğilimi beynin müzikle ilgili bilgiyi işleme ve depolama biçimiyle ilgili aslında. Bu durum müzikle ilgili algının ve hafızanın düşündüğümüzden çok daha güçlü olduğunu gösteriyor.