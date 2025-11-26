Levitin Etkisi: Şarkıların Tonu Akılda Nasıl Kalıyor?
Hepimiz bazen bir şarkıyı dinlerken onu kendi tonlamamızla mırıldandığımızı fark etmişizdir. Peki bunu neden yapıyoruz?
Daniel J. Levitin’in 1994 yılında tanımladığı Levitin Etkisi, müzikle ilgili hafızamızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Levitin Etkisi müzik eğitimi olmayan insanların bile şarkıları doğru tonlamayla hatırlayabilmesini açıklıyor. Biz de bu etkiyi açıklayacağız!
Neymiş bu Levitin Etkisi?
Daniel J. Levitin tarafından yapılan araştırmalarda katılımcıların çoğu en az bir şarkıyı doğru tonlamayla söyleyebildi.
Levitin Etkisi, insanların müzikle ilgili hafızasının güçlü olduğunu kanıtlar nitelikte bir araştırmanın sonucu.
Levitin Etkisi beynin serebellum bölgesinde işleniyor.
Levitin Etkisi mutlak perdeye değil, göreli perdeye dayanır. Bunu açalım biraz.
Levitin Etkisi, müzikle ilgili hafızayı güçlendiren bir fenomen.
