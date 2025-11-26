onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Levitin Etkisi: Şarkıların Tonu Akılda Nasıl Kalıyor?

etiket Levitin Etkisi: Şarkıların Tonu Akılda Nasıl Kalıyor?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
26.11.2025 - 20:01

Hepimiz bazen bir şarkıyı dinlerken onu kendi tonlamamızla mırıldandığımızı fark etmişizdir. Peki bunu neden yapıyoruz?

 Daniel J. Levitin’in 1994 yılında tanımladığı Levitin Etkisi, müzikle ilgili hafızamızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Levitin Etkisi müzik eğitimi olmayan insanların bile şarkıları doğru tonlamayla hatırlayabilmesini açıklıyor. Biz de bu etkiyi açıklayacağız!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Neymiş bu Levitin Etkisi?

Neymiş bu Levitin Etkisi?

Levitin Etkisi, 1994 yılında psikolog Daniel J. Levitin tarafından tanımlanan bir fenomen. Bu etki müzik eğitimi almamış kişiler bile dinledikleri şarkıları doğru tonlamayla hatırlayabilir anlamına geliyor. İnsanların şarkıları kendi hafızalarına uygun şekilde hatırlama eğilimi beynin müzikle ilgili bilgiyi işleme ve depolama biçimiyle ilgili aslında. Bu durum müzikle ilgili algının ve hafızanın düşündüğümüzden çok daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Daniel J. Levitin tarafından yapılan araştırmalarda katılımcıların çoğu en az bir şarkıyı doğru tonlamayla söyleyebildi.

Daniel J. Levitin tarafından yapılan araştırmalarda katılımcıların çoğu en az bir şarkıyı doğru tonlamayla söyleyebildi.
  • Levitin’in deneylerinde, gönüllüler popüler şarkıları dinledikten sonra hatırlamaya çalıştılar. Çoğu katılımcı, şarkıların orijinal tonuna oldukça yakın bir şekilde söyleyebildi. Bu da müzikle ilgili hafızanın eğitime bağlı olmadığını gösterdi.

Levitin Etkisi, insanların müzikle ilgili hafızasının güçlü olduğunu kanıtlar nitelikte bir araştırmanın sonucu.

Levitin Etkisi, insanların müzikle ilgili hafızasının güçlü olduğunu kanıtlar nitelikte bir araştırmanın sonucu.
  • Bu etki beynimizin müzikle ilgili bilgileri kodlama ve saklama yeteneğini ortaya koyuyor. İnsanlar şarkıların melodilerini ve tonlarını unutmadan hatırlayabilir ve bu yetenek, eğitime ihtiyaç duymadan ortaya çıkar.

Levitin Etkisi beynin serebellum bölgesinde işleniyor.

Levitin Etkisi beynin serebellum bölgesinde işleniyor.

Serebellum, genellikle denge ve motor koordinasyonla ilişkilendirilir fakat müzik ritmi ve tonlamayı da işler. Levitin, doğru tonlamayla şarkıları hatırlama yeteneğinin bu beyin bölgesiyle bağlantılı olabileceğini öne sürmüştü.

Levitin Etkisi mutlak perdeye değil, göreli perdeye dayanır. Bunu açalım biraz.

Levitin Etkisi mutlak perdeye değil, göreli perdeye dayanır. Bunu açalım biraz.

Mutlak perde bir sesi referans almadan tanımlama yeteneği iken, göreli perde sesler arasındaki ilişkileri anlamayı ifade eder. Levitin Etkisi, insanların melodiyi ve tonlamayı birbirine göre hatırlamasıyla ilgilidir, bu yüzden müzik eğitimi olmadan da çalışır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Levitin Etkisi, müzikle ilgili hafızayı güçlendiren bir fenomen.

Levitin Etkisi, müzikle ilgili hafızayı güçlendiren bir fenomen.
miro.medium.com

İnsanlar dinledikleri şarkıları doğru tonlamayla hatırlayarak müzikle olan bağlarını derinleştirir. Bu etki sadece hafıza değil, aynı zamanda müzikle ilgili duygusal deneyimleri de destekler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın