LeMan Dergisi Soruşturmasında Üç Tahliye İki Tutukluğa Devam Hali Kararı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.09.2025 - 14:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman Dergisi'ne 26 Haziran tarihli sayısında Hz. Muhammed'in bir karikatürde resmedildiği gerekçesiyle 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Tutuklanan yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve müdür Ali Yavuz, tahliye edilirken Karikatürist Doğan Pehlevan ve Aslan Özdemir’in tutukluluk hallerine devam kararı çıktı.

LeMan Dergisi'nin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatürde Hz. Muhammed'in tasvirine yer verildiği iddia edilmişti.

Derginin Taksim'deki binasına yönelik protestoların yanısıra karikatür ülke çapında da infiale yol açmıştı. Derginin sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve hakkında yakalama emri bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıl 6’şar aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Bugün soruşturma hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Karikatürist Doğan Pehlevan ve Aslan Özdemir’in tutukluluk hallerine devam kararı çıktı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
