LeMan Dergisi Soruşturmasında Üç Tahliye İki Tutukluğa Devam Hali Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman Dergisi'ne 26 Haziran tarihli sayısında Hz. Muhammed'in bir karikatürde resmedildiği gerekçesiyle 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Tutuklanan yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve müdür Ali Yavuz, tahliye edilirken Karikatürist Doğan Pehlevan ve Aslan Özdemir’in tutukluluk hallerine devam kararı çıktı.
LeMan Dergisi'nin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatürde Hz. Muhammed'in tasvirine yer verildiği iddia edilmişti.
Bugün soruşturma hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
