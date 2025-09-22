Kural Değişiyor! Artık Erkekler Eşlerinin Soyadlarını Alacak

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, ülkelerinde yalnızca kadınlara sunulan eşinin soyadını alma hakkının Anayasa'ya aykırı olduğunu açıkladı. Mahkeme, bu kararın cinsiyet eşitliği ilkesini ihlal ettiğine hükmetti. Bu durumun hukuki bir temele dayanmadığı ve ayrımcılık oluşturduğu belirtildi.

Yeni alınan kararla birlikte artık Güney Afrika’da evlenen erkekler, eşlerinin soyadlarını alabilecek ya da iki soyisim kullanmaya devam edebilecek. Mahkeme'den yapılan açıklama ise şu şekilde: “Cinsiyete dayalı bu farklı muamele, erkek bireylerin kimlik tercihlerini özgürce belirleme hakkını engellemekte ve Anayasa’nın eşitlik ilkesini ihlal etmektedir.”