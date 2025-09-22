Kural Değişiyor! Artık Erkekler Eşlerinin Soyadlarını Alacak
Evlilikte soyadı değişimi ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Ülkemizde kadının soyadı evlendikten sonra otomatik olarak değişiyor, dileyen kadınlar evlenmeden önceki soyadını kullanmaya devam edebiliyor. Fakat bu durum sık sık vatandaşlar arasında gündeme geliyor ve değişmesi için bir adım atılması isteniyor.
Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, bu kuralın değişmesi için harekete geçti. Mahkeme, evlendikten sonra kadının soyadının değişmesinin cinsiyet eşitliği ilkesini ihlal ettiğine hükmetti.
Erkekler de eşlerinin soyadlarını alabilecek.
Uluslararası örnek olması bekleniyor.
Herkes kendi soyadını kullanmalı ne gerek var ki boşandığınızda herşey bitiyor zaten😉
"Cinsiyete dayalı bu farklı muamele, erkek bireylerin kimlik tercihlerini özgürce belirleme hakkını engellemekte ve Anayasa'nın eşitlik ilkesini ihlal etmekt...
Güney Kore de öyle, bence bu kişilerin tercihine bırakılmalı.