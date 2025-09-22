onedio
Kural Değişiyor! Artık Erkekler Eşlerinin Soyadlarını Alacak

Dilara Bağcı
22.09.2025 - 09:40

Evlilikte soyadı değişimi ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Ülkemizde kadının soyadı evlendikten sonra otomatik olarak değişiyor, dileyen kadınlar evlenmeden önceki soyadını kullanmaya devam edebiliyor. Fakat bu durum sık sık vatandaşlar arasında gündeme geliyor ve değişmesi için bir adım atılması isteniyor.

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, bu kuralın değişmesi için harekete geçti. Mahkeme, evlendikten sonra kadının soyadının değişmesinin cinsiyet eşitliği ilkesini ihlal ettiğine hükmetti.

Erkekler de eşlerinin soyadlarını alabilecek.

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, ülkelerinde yalnızca kadınlara sunulan eşinin soyadını alma hakkının Anayasa'ya aykırı olduğunu açıkladı. Mahkeme, bu kararın cinsiyet eşitliği ilkesini ihlal ettiğine hükmetti. Bu durumun hukuki bir temele dayanmadığı ve ayrımcılık oluşturduğu belirtildi.

Yeni alınan kararla birlikte artık Güney Afrika’da evlenen erkekler, eşlerinin soyadlarını alabilecek ya da iki soyisim kullanmaya devam edebilecek. Mahkeme'den yapılan açıklama ise şu şekilde: “Cinsiyete dayalı bu farklı muamele, erkek bireylerin kimlik tercihlerini özgürce belirleme hakkını engellemekte ve Anayasa’nın eşitlik ilkesini ihlal etmektedir.”

Uluslararası örnek olması bekleniyor.

Güney Afrika'da alınan bu karar, ülkedeki birçok kişi tarafından desteklendi. Uzman isimler bu düzenlemeyi sadece hukuki açıdan değil, aynı zamanda toplumsal normların dönüşümü açısından da olumlu olarak değerlendiriyor. Bu gelişmenin uluslararası düzeyde de örnek olacağı düşünülüyor.

Peki diğer ülkelerde durum nasıl?

Kadının evlendikten sonra eşinin soyadını alması durumu ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin:

  • Türkiye’de kadın evlenince eşinin soyadını alır. Son yıllarda artık kadının kendi soyadını da kullanma hakkı vardır.

  • Fransa, Almanya, İtalya gibi bazı ülkelerde kadın isterse eşinin soyadını alabilir, isterse kendi soyadını koruyabilir.

  • İspanya ve Latin Amerika’da ise kadın evlenince soyadını değiştirmez; herkes doğduğu soyadını ömür boyu taşır.

  • ABD ve İngiltere’de kadınların çoğu geleneksel olarak eşinin soyadını alır ama bu bir zorunluluk değildir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
maestro__

Herkes kendi soyadını kullanmalı ne gerek var ki boşandığınızda herşey bitiyor zaten😉

minisimisi

"Cinsiyete dayalı bu farklı muamele, erkek bireylerin kimlik tercihlerini özgürce belirleme hakkını engellemekte ve Anayasa’nın eşitlik ilkesini ihlal etmekt... Devamını Gör

livanem 25

Güney Kore de öyle, bence bu kişilerin tercihine bırakılmalı.