ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’yı Tehdit Etti: Venezuela’da Halk Silahlandı Sokaklara İndi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2025 - 08:37

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetinden ABD’nin sınır dışı etmek istediği mahkumları kabul etmesini talep ettiği açıklamada, 'Bu kişiler Venezuela tarafından ABD’ye zorla gönderilmiştir. Onları derhal kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sert bir dille Venezuela hükümetinden ABD’nin sınır dışı etmek istediği mahkumları kabul etmesini talep etti.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Venezuela'nın, dünyanın en kötü akıl hastanelerinden gelenler de dahil olmak üzere, mahkumları ve akıl hastanelerindeki kişileri derhal kabul etmesini talep ediyoruz. Bu kişiler Venezuela 'yönetimi' tarafından ABD’ye zorla gönderilmiştir. Bu 'canavarlar' yüzünden binlerce insan ağır şekilde yaralandı, hatta hayatını kaybetti. Onları derhal kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, açıklamasında bahsettiği mahkumlara ve Venezuela hükümetine karşı atacağı adımlara ilişkin ise henüz bir detay vermedi.

Venezuela’da tatbikatlar başladı!

Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerine (FANB) bağlı çok sayıda tank ve zırhlı araçla ordu mensupları, başkent Caracas’ta düzenlenen konvoyla halka selam verdi. Devlet televizyonu VTV'de yayımlanan görüntülerde, askeri araçların kentin farklı otoyol ve caddelerinden geçerek vatandaşları selamlaması yer aldı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Venezuela hükümetinin, silahlı kuvvetler ve Bolivarcı milisleri sokaklara çıkararak sivillere askeri eğitim vermeyi amaçlayan yeni bir program başlattığı belirtildi.

Haberlere göre 'kışlalar halka gidiyor' adı verilen girişim kapsamında FANB ve Bolivarcı milisler, yalnızca Caracas’ta değil, ülkenin farklı bölgelerinde de konuşlandırıldı. Bu kapsamda Amazonas, Apure, Barinas, Bolivar, Miranda, Nueva Esparta, Merida, Tachira, Trujillo ve Zulia eyaletlerinde de seminerler düzenlenerek halka silah kullanımı üzerine eğitimler verildi.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, 5 bin 336 komünal bölgede milis güçlere eğitim verildiğini belirterek, 'Vatanın savunulması için her geçen gün büyüyen ve gelişen doktrinimizin inşasında ve pekiştirilmesinde bir dönüm noktasındayız.' dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, FANB'nin ülke genelinde konuşlandırıldığını ve milis birliklere silah kullanımının öğretildiğini söylemişti.

Maduro, ABD'nin Venezuela'da bir rejim değişikliği planladığını yineleyerek, Karayip Denizi'ndeki ABD askeri varlığına karşılık ülkesinin kapsamlı hazırlık yaptığını ve saldırıya uğramaları halinde Venezuela'yı savunmaya hazır olduklarını vurgulamıştı.

Venezuela hükümeti, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan diyalog kurulması amacıyla mektup gönderdiğini doğruladı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Maduro’nun mevkidaşı Trump’a, özel temsilcisi Richard Grenell aracılığıyla doğrudan görüşmeye istekli olduğunu belirten bir mektup gönderdiğini kabul etti. Maduro mektupta, Venezuela aleyhinde dile getirilen 'mafya ve uyuşturucu kaçakçılığı çeteleriyle bağlantı' suçlamalarının tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, bu tür iddiaların ve 'sahte haberlerin' iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Hükümetin mafya ve uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı olduğu iddialar 'tamamen asılsız' ve 'sahte haber' olarak nitelendirilen 6 Eylül tarihli mektupta, Venezuela’nın sınır dışı edilen göçmenlerin geri dönüşünü kabul etmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Mektupta, 'Bu konu, Sayın Richard Grenell ile yapılan görüşmede hızla çözüldü ve açıklığa kavuşturuldu. Bu kanal bugüne kadar kusursuz bir şekilde işledi.' ifadelerine yer verildi. Maduro, mektubunda Venezuela’nın uyuşturucu üretiminden arınmış bir ülke olduğunun altını çizerek, 'Birleşmiş Milletler verilerine göre, Kolombiya’dan çıkan uyuşturucunun yalnızca yüzde 5’i Venezuela üzerinden taşınıyor. Bu yıl Kolombiya ile sahip olduğumuz 2 bin 200 kilometreden uzun sınırdan geçmeye çalışan o küçük oranın yüzde 70’inden fazlasını etkisiz hale getirdik; bu çok önemli bir veridir.' dedi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: 'Bu veriler, Venezuela’nın uluslararası yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kusursuz sicilini doğruluyor; bu durum konuya ilişkin tüm uluslararası kurum ve ajanslarca da dile getirilmiştir. Venezuelalı askerler uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı 402 uçağı imha etti. Bu ve diğer konular her zaman sizin özel temsilciniz Grenell ile doğrudan ve samimi bir şekilde görüşülmeye açık olacaktır; böylece medya gürültüsünü ve sahte haberleri aşabiliriz.'

Trump, Venezuela'nın ABD'ye müzakere çağrısı yaptığı yönündeki iddiasına yanıt vermedi. ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun müzakere çağrısı yaptığı iddia edilen mektupla ilgili konuşmayı reddederek, 'Venezuela’da ne olacağını göreceğiz.' ifadesini kullanmıştı.

Maduro’nun ABD ile müzakere yapmaları için gönderdiği iddia edilen mektubu alıp almadığı sorusuna Trump, 'Söylemek istemiyorum, Venezuela’da ne olacağını göreceğiz.' yanıtını vermişti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına 'USS Gravely', 'USS Jason Dunham' ve 'USS Sampson' savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

