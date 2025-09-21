onedio
ABD Menşeli Bazı Ürünler İçin Ek Mali Yükümlülük Uygulaması Kaldırıldı

ABD Menşeli Bazı Ürünler İçin Ek Mali Yükümlülük Uygulaması Kaldırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.09.2025 - 01:12

2018’de ABD menşeli bazı ürünlere konulan ek vergiler kaldırıldı. Alkollü içecek, otomobil, yaprak tütün ve makyaj malzemeleri bu kapsama girerken, Ticaret Bakanlığı otomobil ithalatıyla ilgili yeni bir düzenleme de hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD menşeli bazı ürünler için uygulanan ek mali yükümlülükleri kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD menşeli bazı ürünler için uygulanan ek mali yükümlülükleri kaldırdı.

Cumhurbaşkanı kararıyla, 2018 yılında ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına uygulanan ek vergiler kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girdi ve 1567, 474, 3283, 4458, 2976 ile 4067 sayılı kanunların ilgili maddeleri çerçevesinde alındı. Kararla birlikte alkollü içecekler, otomobiller, makyaj malzemeleri ve yaprak tütün de ek vergi yükümlülüğünden muaf tutuldu.

Ticaret Bakanlığı, "olumlu ilerleyen müzakerelere" değindi.

Ticaret Bakanlığı, "olumlu ilerleyen müzakerelere" değindi.

Ticaret Bakanlığı, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülüklerin kaldırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 2018’de ABD’nin çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği ek vergilere karşı Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde tedbirler aldığı hatırlatıldı. Sürecin, iki ülke arasında DTÖ bünyesinde sürdürülen paneller ve müzakereler çerçevesinde değerlendirildiği belirtilirken, “Olumlu ilerleyen müzakereler ve danışmalar sonucunda ABD menşeli bazı ürünlerdeki ek mali yükümlülükler sona erdirilmiştir” ifadelerine yer verildi. Bu adımın, taraflar arasında ticari ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Otomotivde de yeni düzenlemeye gidilecek.

Otomotivde de yeni düzenlemeye gidilecek.

Ticaret Bakanlığı ayrıca otomobil ithalatına ilişkin de yeni bir düzenleme açıkladı. Buna göre, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeler dışından getirilecek binek otomobillere ek mali yükümlülük uygulanacak. Uygulanan ek vergiler, aracın tipine göre farklılık gösterecek.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
