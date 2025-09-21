ABD Menşeli Bazı Ürünler İçin Ek Mali Yükümlülük Uygulaması Kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülüklerin kaldırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 2018’de ABD’nin çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği ek vergilere karşı Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde tedbirler aldığı hatırlatıldı. Sürecin, iki ülke arasında DTÖ bünyesinde sürdürülen paneller ve müzakereler çerçevesinde değerlendirildiği belirtilirken, “Olumlu ilerleyen müzakereler ve danışmalar sonucunda ABD menşeli bazı ürünlerdeki ek mali yükümlülükler sona erdirilmiştir” ifadelerine yer verildi. Bu adımın, taraflar arasında ticari ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlaması hedefleniyor.