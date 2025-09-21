ABD Menşeli Bazı Ürünler İçin Ek Mali Yükümlülük Uygulaması Kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD menşeli bazı ürünler için uygulanan ek mali yükümlülükleri kaldırdı.
Ticaret Bakanlığı, "olumlu ilerleyen müzakerelere" değindi.
Otomotivde de yeni düzenlemeye gidilecek.
