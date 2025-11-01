Kostümleriyle Cadılar Bayramı Partisine Giden Gençlerin Kadıköy’de Görüntülendiği Anlar

Cadılar Bayramı kimi mekanların düzenlediği partilerle son yıllarda ülkemizde de kutlanıyor. İstanbul, Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere kostümlü gençleri görmek mümkün. Şimdiyse sosyal medyada Kadıköy’den görüntüler viral oldu. Gençlerin kostümleriyle art arda gezdiği anları vatandaşlar kayda aldı.