Kostümleriyle Cadılar Bayramı Partisine Giden Gençlerin Kadıköy'de Görüntülendiği Anlar

Kostümleriyle Cadılar Bayramı Partisine Giden Gençlerin Kadıköy’de Görüntülendiği Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.11.2025 - 15:15

Cadılar Bayramı kimi mekanların düzenlediği partilerle son yıllarda ülkemizde de kutlanıyor. İstanbul, Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere kostümlü gençleri görmek mümkün. Şimdiyse sosyal medyada Kadıköy’den görüntüler viral oldu. Gençlerin kostümleriyle art arda gezdiği anları vatandaşlar kayda aldı.

İşte o görüntüler 👇

Cadılar Bayramı kutlamaları ülkemizde her yıl popülerliğini artırıyor.

Cadılar Bayramı kutlamaları ülkemizde her yıl popülerliğini artırıyor.

Özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çeken partiler bazen evlerde bazen mekanlarda kutlanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

