Korku Sinemasının Zirveleri: Son Durak Severlerin Gözden Kaçırmaması Gereken En İyi Filmler
Korku Sinemasının Zirveleri: Son Durak Severlerin Gözden Kaçırmaması Gereken En İyi Filmler
Korku filmi tutkunları için 'Final Destination' (Son Durak) filminin yarattığı atmosferi yansıtan hem eski hem de yeni dönem korku filmlerinin izlerini taşıyan bir film listesi hazırladık. Bu listede yer alan 'Saw' (Testere) ve 'Ghost Ship' (Hayalet Gemi) gibi filmlerle korkunun en derinlerine yolculuk yapacaksınız. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. The Happening, 2008
19. Polaroid, 2019
18. Countdown, 2019
17. Hell Fest, 2018
16. House of Wax, 2005
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15. Ghost Ship, 2002
14. Thir13en Ghosts, 2001
13. Cabin Fever, 2002
12. Freddy vs. Jason, 2003
11. I Know What You Did Last Summer, 1997
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10. Hostel, 2005
9. Wrong Turn, 2003
8. Escape Room, 2019
7. The Hills Have Eyes, 2006
6. The Craft, 1996
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5. Halloween, 2018
4. Happy Death Day, 2017
3. The Mist, 2007
2. Scream, 1996
1. Saw, 2004
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