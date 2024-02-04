Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Korku Sinemasının Zirveleri: Son Durak Severlerin Gözden Kaçırmaması Gereken En İyi Filmler

Korku Sinemasının Zirveleri: Son Durak Severlerin Gözden Kaçırmaması Gereken En İyi Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 16:01

Korku filmi tutkunları için 'Final Destination' (Son Durak) filminin yarattığı atmosferi yansıtan hem eski hem de yeni dönem korku filmlerinin izlerini taşıyan bir film listesi hazırladık. Bu listede yer alan 'Saw' (Testere) ve 'Ghost Ship' (Hayalet Gemi) gibi filmlerle korkunun en derinlerine yolculuk yapacaksınız. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

20. The Happening, 2008

20. The Happening, 2008

IMDb: 5.0 

Özet: Görünen bir uyarı olmadan ortaya çıktı. Birdenbire nereden geldiği belli olmadan. Birkaç dakika içinde Amerika’nın birçok şehrinde sebebi açıklanamayan, kanınızı donduracak garip ölümler meydana gelmeye başladı. İnsan davranışlarındaki bu garip değişikliğe neyin sebep olduğu bilinmiyor. Yeni bir terörist saldırı mı? Yapılan yüksek teknolojik deneylerde ters giden bir şeyler mi oldu? Bir tür şeytani toksik silah mı? Yoksa kontrolden çıkan bir virus mü? Hava yolu ile mi yoksa suyla mı bulaşıyor?  

Oyuncular: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo 

Yönetmen: M. Night Shyamalan

19. Polaroid, 2019

19. Polaroid, 2019

IMDb: 5.1 

Özet: Lise öğrencisi Bird Fitcher çalıştığı antika dükkanında eski bir fotoğraf makinası bulur. Arkadaşlarıyla gittiği bir partiye bu fotoğraf makinasını getirerek hep birlikte bir fotoğraf çekerler. Ancak bu fotoğrafta bulunan herkesin tek tek ölmeye başlaması üzerine Bird, kendini ve arkadaşlarını kurtarmak için bu laneti durdurmaya çalışacaktır. 

Oyuncular: Kathryn Prescott, Tyler Young, Samantha Logan 

Yönetmen: Lars Klevberg

18. Countdown, 2019

18. Countdown, 2019

IMDb: 5.4 

Özet: Countdown, bir uygulamadan hayattaki son günlerini yaşadığını öğrenen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir hemşire, insanların en zaman öleceğini tahmin eden bir uygulamayı indirir. Uygulamada, yaşamak için sadece üç gününün kaldığını öğrenen genç kadın, bu sırada gizemli bir siluetin kendisini takip ettiğini fark eder. Genç kadın, zamanı dolmadan önce peşindekinin ne olduğunu anlayıp, hayatını kurtarmanın yolunu bulmak zorundadır. 

Oyuncular: Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Talitha Eliana Bateman 

Yönetmen: Justin Dec

17. Hell Fest, 2018

17. Hell Fest, 2018

IMDb: 5.5 

Özet: Üniversite öğrencisi bi genç kız olan Natalie, çocukluğundan beri en iyi arkadaşı olan Brooke ve onun ev arkadaşı Taylor ile birlikte Hell Fest'e giderler. Ama bir ziyaretçi için Hell Fest bir cazibe merkezi değil bir avlanma yeridir. Gözler önünde cinayet işleyip dekor ve kurgu kılıfına uydurabilmenin ve eğlenceye kendilerini kaptırmış dikkatsiz kurbanları kolaylıkla avlayabilmenin mümkün olduğu festival, bu yılki katılımcılar için oldukça tehlikeli olacaktır. 

Oyuncular: Cynthea Mercado, Stephen Conroy, Amy Forsyth 

Yönetmen: Gregory Plotkin

16. House of Wax, 2005

16. House of Wax, 2005

IMDb: 5.5 

Özet: Kolej futbol maçına giden bir grup arkadaş, terk edilmiş bir kasabadaki iki katil kardeşe kurban olur. Psikopat kardeşler, kasabanın eğlencesi olan Mumya Evi'ni genişletip bütün kasabayı talihsiz ziyaretçilerin balmumu ile kaplı cesetleri ile doldurmuşlardır. Gruptaki arkadaşlar derhal kurtulmanın bir yolunu bulmalıdır yoksa Mumya Evi'nin kalıcı sergisinin bir parçası olacaklardır. 

Oyuncular: Chad Michael Murray, Paris Hilton, Elisha Cuthbert 

Yönetmen: Jaume Collet-Serra

İçeriğin Devamı Aşağıda

15. Ghost Ship, 2002

15. Ghost Ship, 2002

IMDb: 5.6 

Özet: 1954 yılında inşa edilen heybetli transatlantik Antonia Graza, modern ve sofistike görünümüyle tam bir sanat eseri ve İtalyan Denizyollarının gururuydu. Yolcularına sınırsız lüks sunan gemi 1962 baharında Amerika’ya doğru yelken açtığında taşıdığı yolcular pek yakında üstlerine çökecek olan kabustan ve bunun son yolculukları olduğundan habersizdiler. Geminin Labrador açıklarında kaybolduğu bildirildi. Olaydan 40 yıl sonra Kuzey Savaşçısı adlı bir römorkördeki kurtarma ekibi, Bering Boğazı açıklarında bu lüks İtalyan yolcu gemisini bulur. Uluslararası deniz kanunlarına göre terkedilmiş gemiler, onları bulan kişilerin mülkiyetine geçtiğinden, ekip gemiyi karaya çekmeye karar verir. Ancak bu, hiç de kolay olmayacaktır; çünkü gemi artık şeytani bir gücün etkisi altındadır. Ve kurtarma mürettebatını bekleyen tehlike çok yakında kendisini göstermeye başlayacaktır. 

Oyuncular: Julianna Margulies, Gabriel Byrne, Ron Eldard 

Yönetmen: Steve Beck

14. Thir13en Ghosts, 2001

14. Thir13en Ghosts, 2001

IMDb: 5.6 

Özet: Arthur Kriticos ve çocukları, Kathy ve Bobby, birbirleri dışında her şeylerini kaybetmişlerdir. Jean Arthur’un karısı ve çocuklarının annesi, geride kalanlara bir şey bırakmayan bir yangında ölmüştür. Aile, ölenin yasını tutarken günün birinde Arthur’un eksantrik amcası Cyrus’un bir garip evi miras bıktığını öğrenirler. Tamamen demir ve camdan inşa edilmiş olan ev, boş alanları, keskin hatlarıyla modern bir mimari eserdir. Evi gezdikçe ve cam duvarlarına hayranlıkla baktıkça, Arthur ve çocukları bir anda dönen talihlerine inanamazlar. Asıl bilmedikleri ise bu evin derinliklerindeki karanlık sırdır. Teker teker ortaya çıkan ve korkunç ölümlerin izlerini taşıyan on iki hayalet aileyi rahatsız etmeye başlar. Aile ise bu evden sağ kurtulmak için bir bulmacayı çözmek zorundadırlar. Kendilerini kurtuluşa veya ölüme götürecek olan bulmacayı. 

Oyuncular: Tony Shalhoub, Shannon Elizabeth, Embeth Davidtz 

Yönetmen: Steve Beck

13. Cabin Fever, 2002

13. Cabin Fever, 2002

IMDb: 5.6 

Özet: Jeff, Karen, Paul, Marcy ve Bert, okul arkadaşları olarak çalışma hayatına başlamadan önce birlikte tatil geçirmeye karar verirler. Bunun için ormanın derinliklerinde bir kulübeye doğru yola çıkarlar. Kulübeye geldikten kısa bir süre sonra içlerinde biri hastalanır. Zamanla virüse kurban gitmemek için yardım gereksinimi duyarlar. Hastalık her birinin gerçek yüzünü ortaya çıkaracak ve ilişkilerine beklenmedik bir yön verecektir. Özellikle korku sineması çevrelerinde uzun zamandır beklenen film, eski tarz korku filmlerine bir saygı duruşu olarak kabul ediliyor. 

Oyuncular: Jordan Ladd, Rider Strong, James DeBello 

Yönetmen: Eli Roth

12. Freddy vs. Jason, 2003

12. Freddy vs. Jason, 2003

IMDb: 5.7 

Özet: Korku saçan iki karakterin bir araya geldiği filmde, Freddy yine gençlerin rüyalarını kabus haline getirmeye devam ederken gerçek dünyada da pek rahat edememektedirler çünkü gerçek dünyanın korkulu rüyası Jason da ortalarda gezmektedir.Gençlerin ne rüyada ne de gerçek dünyada rahat edemedikleri filmde Jason'u rüya alemine götüremediklerinden Freddy'i gerçek dünyaya getirmeye karar verirler. Freddy nin rüya aleminden çıkarılması ile Jason'un artık dişine göre bir rakibi vardır. 

Oyuncular: Robert Englund, Ken Kirzinger, Kelly Rowland 

Yönetmen: Ronny Yu

11. I Know What You Did Last Summer, 1997

11. I Know What You Did Last Summer, 1997

IMDb: 5.8 

Özet: Okuldan mezun oldukları günü kutlayan dört arkadaş: Ray, Barry, Helen ve Julie. Bundan sonra başlarına neler geleceklerini bilemiyorlardı. Helen, bir güzellik yarışmasına katılmış ve kazanmıştır. Birkaç aya New York'a giderek filmlerde oynamanın planlarını yapmaktadır. Ray'in hayali ise yine New York'a gidip ünlü bir yazar olmaktır. Barry ve Julie, eğitimlerine ve hayatlarına Boston'da devam edeceklerdir. Ancak bunlar sadece onların insani planlarıdır. Hayatın onlar için hazırladığı sürprizler, her şeyin üstünde olacaklardır. 

Oyuncular: Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Anne Heche 

Yönetmen: Jim Gillespie

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Hostel, 2005

10. Hostel, 2005

IMDb: 5.9 

Özet: Üniversite mezunu iki gencin sırt çantalarıyla yaptıkları Avrupa gezisini konu alıyor. Paxton ve Josh, sonunda sırt çantalı Amerikalıların nirvanası olarak bilinen öğrenci pansiyonuna gelirler. Bu özel yer bir Slovak kasabasının dışındadır ve güzel oldukları kadar da çaresiz Doğu Avrupalı kadınlarla doludur. İkili çok geçmeden egzotik güzeller Natalya ve Svetlana'yla yakınlaşırlar. 

Oyuncular: Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson 

Yönetmen: Eli Roth

9. Wrong Turn, 2003

9. Wrong Turn, 2003

IMDb: 6.1 

Özet: Chris, aracına kurulmuş 3 saat sonraki iş randevusuna yetişmeye çalışmaktadır. Bir kaza yüzünden otoyolun trafiğe kapalı olduğunu görünce kestirme olduğunu tahmin ettiği bir yan yola sapar. Ne yapıp edip bu randevuya yetişmelidir. Bu sırada, içinde Jessie, Carly, Carly'nin erkek arkadaşı Scott, Evan ve onun kız arkadaşı Francine'in bulundukları aracın lastikleri patlamıştır. Bu ıssız yolda mahsur kalan gençler ne yapacaklarını düşünmektedir. Chris kestirme yolda son sürat giderken gördüğü bir hayvan leşi yüzünden dikkati dağılır. Araba kontrolden çıkar ve yolun ortasında duran araca çarpar. Evan ile Francine'i arabalara göz kulak olmak için geride bırakan gençler ormanda yürümeye başlarlar. Çok geçmeden bir kulübeye ulaşırlar. Avcılara ait olduğunu sandıkları bu kulübe çeşit çeşit silah ve bir anlam veremedikleri tüyler ürpertici av ganimetleriyle doludur. 

Oyuncular: Eliza Dushku, Jeremy Sisto, Emmanuelle Chriqui 

Yönetmen: Rob Schmidt

8. Escape Room, 2019

8. Escape Room, 2019

IMDb: 6.4 

Özet: 6 yabancı ve gizemli bir odada yaşanan esrarengiz olaylar. Adından anlaşıldığı üzere Escape Room, günümüzün popüler oyunlarından biri olan kaçış odasını referans alıyor. Psikolojik gerilim türündeki film, hiç beklemedikleri anda bir odada kilitli kalan 6 yabancının hayatta kalma mücadelesini gözler önüne seriyor. 

Oyuncular: Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ellis 

Yönetmen: Adam Robitel

7. The Hills Have Eyes, 2006

7. The Hills Have Eyes, 2006

IMDb: 6.4 

Özet: Her şey klasik bir aile tatili ile başladı. Cleveland’da bir polis dedektifi olan “Big Bob” Carter ve sevgili eşi Ethel’in evlilik yıldönümleridir ve kutlamak için tüm ailesi ile birlikte California’ya gitmeye karar verirler. Böylece tüm aile uzun yolculuğun tadını çıkaracak ve birlikte olacaktır. Fakat hiç kimse bu toplu yolculuktan çok da fazla hoşnut değildir. Büyük kızları Lynn yeni doğmuş bebeği için bu uzun yolculuktan dolayı endişe duymaktadır. Kocası Doug ise sevgili kayınpederi ile arasındaki anlaşmazlıklardan hoşnut değildir. Küçük kızları Brenda arkadaşlarını bir aile gezisi için geride bırakmış olmaktan mutsuzdur. Bobby ise ailenin iki Alman Kurdu köpeği ile her şeyden daha çok ilgilidir. Hep birlikte bir karavan ile batıya doğru yola çıkan bu kalabalık aile onları nelerin beklediğinden habersizdir. 

Oyuncular: Ted Levine, Kathleen Quinlan, Dan Byrd 

Yönetmen: Alexandre Aja

6. The Craft, 1996

6. The Craft, 1996

IMDb: 6.4 

Özet: Yeni bir kız ailesiyle yeni bir hayata başlamak için yeni bir şehre taşınır. Kara büyülerle çok ilgilenen kızlarla tanışır ve hep beraber dördü birden durdurulamaz güçlere kavuşur. Her şeyi yapabilirler, hayallerinin erkeklerini kendilerine aşık etmekten birçok şeye kadar. İmkanlar sınırsızdır. 

Oyuncular: Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell 

Yönetmen: Andrew Fleming

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Halloween, 2018

5. Halloween, 2018

IMDb: 6.5 

Özet: 1978 yılı Cadılar Bayramı’nda dört masum genci öldüren Michael Myers ile ilgili araştırma yapan bir grup araştırmacı Myers’ı hapishanede ziyaret ederler. Bu sırada herkes yaklaşmakta olan Cadılar Bayramı hazırlıkları içerisindedir. Cadılar Bayramı’nın gelmesini bekleyen biri daha vardır; Laurie Strode. Laurie, 40 yıl önce bir Cadılar Bayramı gecesi kendisini öldürmeye çalışan maskeli katil Michael Myers ile yüzleşmek istemektedir. Laurie, Myers’la yüzleşebilmek ve intikamını alabilmek için onun hapishaneden kaçmasını beklemektedir ve hayali gerçekleşir. Myers’ın da içinde bulunduğu hapishane nakil aracı kaza yapar ve Michael Myers kaçmayı başarır. Maskeli katilin kendisinin peşine düşeceğini bilen Laurie büyük karşılaşma için tüm hazırlıklarını yapmıştır. 

Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak 

Yönetmen: David Gordon Green

4. Happy Death Day, 2017

4. Happy Death Day, 2017

IMDb: 6.6 

Özet: Bencil ve kendini beğenmiş lise öğrencisi Tree her gün maskeli bir katil tarafından öldürüldüğü yeni bir güne uyanmakla lanetlenmiştir. Tek kurtuluş yolu bu maskenin arkasındaki katilin kim olduğunu öğrenmesidir. Aksi takdirde sürekli hergün yeniden öleceği bir güne uyanıp duracak, bu korkunç tekrarlar yüzünden aklını oynatacaktır. 

Oyuncular: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine 

Yönetmen: Christopher Landon

3. The Mist, 2007

3. The Mist, 2007

IMDb: 7.1 

Özet: Kasabaya sanki başka bir dünyadan gelmiş izlenimi veren tuhaf bir sis tabakasının çökmesi üzerine korku ve panik içinde süpermarkete sığınan kasaba halkı arasında David Drayton ve küçük oğlu Billy de vardır. Koyu ve kalın sis tabakasının içinde esrarengiz bazı yaratıkların pusuya yatmışçasına gizlendiğini ilk fark eden David olmuştur. Bu dünyaya ait olmayan öldürücü, korkutucu yaratıklardır bunlar. Kurtuluş ise marketteki herkesin hep birlikte hareket etmesine bağlıdır. Ancak insan doğası hesaba katılınca hep birlikte hareket edebilmeleri mümkün müdür?Markete sığınan kasaba halkının korkuya kapılarak paniklemesi üzerine mantık devre dışı kalırken David kendisini en çok neyin korkuttuğunu merak etmeye başlamıştır: Sisin içinde pusuya yatmış canavarlar mı, yoksa marketin içindeki, daha düne kadar arkadaşı, komşusu bildiği insanların sergilediği tutarsız davranışlar mı? 

Oyuncular: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden 

Yönetmen: Frank Darabont

2. Scream, 1996

2. Scream, 1996

IMDb: 7.4 

Özet: Küçük kasabalarında bir dizi gizemli ölüm yaşandıktan sonra, Sidney Prescott’ın önderliğindeki sıra dışı bir grup arkadaş, maskeli bir katilin hedefi haline gelir. Ceset sayısı artmaya başlayınca, Sidney ve arkadaşları kendilerini korku filmlerinin “kurallarını” düşünürken bulurlar, çünkü kendileri gerçek hayatta bir korku filmini yaşıyorlardır. 

Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette 

Yönetmen: Wes Craven

1. Saw, 2004

1. Saw, 2004

IMDb: 7.6 

Özet: Birbirini tanımayan iki adam köhne bir yerde, ayakları zincirle bağlı bir şekilde uyanır. Çok geçmeden kurbanlarını yanlış yola düşen insanlar arasından seçen ve onları ölümcül bir oyun oynamaya zorlayan bir seri katilin oyunun piyonları olduklarını anlarlar. 

Oyuncular: Cary Elwes, Leigh Whannell, Danny Glover 

Yönetmen: James Wan

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?