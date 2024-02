Korku Sinemasının Zirveleri: Son Durak Severlerin Gözden Kaçırmaması Gereken En İyi Filmler

IMDb: 5.8

Özet: Okuldan mezun oldukları günü kutlayan dört arkadaş: Ray, Barry, Helen ve Julie. Bundan sonra başlarına neler geleceklerini bilemiyorlardı. Helen, bir güzellik yarışmasına katılmış ve kazanmıştır. Birkaç aya New York'a giderek filmlerde oynamanın planlarını yapmaktadır. Ray'in hayali ise yine New York'a gidip ünlü bir yazar olmaktır. Barry ve Julie, eğitimlerine ve hayatlarına Boston'da devam edeceklerdir. Ancak bunlar sadece onların insani planlarıdır. Hayatın onlar için hazırladığı sürprizler, her şeyin üstünde olacaklardır.

Oyuncular: Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Anne Heche

Yönetmen: Jim Gillespie