Aşk Mevsimi Filminden Sezen Aksu'nun 'İki Delilik' Şarkısına Özel Klip Yayınlandı

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Duygu Sarışın'ın yer aldığı ve gençlik yıllarındaki aşkların zaman içerisinde nasıl şekillendiğini anlatan Aşk Mevsimi filminde kullanılan Sezen Aksu şarkısı için özel klip yayınlandı.