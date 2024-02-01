Aşk Mevsimi Filminden Sezen Aksu'nun 'İki Delilik' Şarkısına Özel Klip Yayınlandı
Aşk Mevsimi Filminden Sezen Aksu'nun 'İki Delilik' Şarkısına Özel Klip Yayınlandı
Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Duygu Sarışın'ın yer aldığı ve gençlik yıllarındaki aşkların zaman içerisinde nasıl şekillendiğini anlatan Aşk Mevsimi filminde kullanılan Sezen Aksu şarkısı için özel klip yayınlandı.
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Yönetmenlik koltuğunda Murat Şeker'in oturduğu filmde, Sezen Aksu'nun 'İki Delilik' şarkısı da kullanıldı.
Şirin ve Ali Yaman karakterlerinin Bozcaada'da başlayan hikayeleri zaman içerisinde içinden çıkılmaz bir hal alırken, karakterler farklı zamanlarda aşk mevsimine kapılırlar. Bir türlü aynı anda gerçekleşmeyen hislerle aşk ve mutluluğun çelişkili yanlarının anlatıldığı film 2 Şubat'ta vizyona girecek.
İşte Aşk Mevsimi filminde yer alan Sezen Aksu'nun 'İki Delilik' şarkısına özel olarak yayınlanan klip: 👇
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