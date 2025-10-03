onedio
Kördüğüm Olan Poşeti Yırtmadan Açmak İçin Bu Taktiği Görmelisiniz!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.10.2025 - 16:26

Market dönüşünde elinizdeki poşetleri açmaya çalışırken sinir bozucu bir şekilde kördüğüme yakalandığınız oldu mu? Dakikalarca uğraşıp tırnaklarınızı zorladığınız, hatta sonunda poşeti yırtıp sinirle kenara attığınız o anları hepimiz yaşadık. İşte artık bu eziyete son! Çünkü poşetleri açmanın aslında çok kolay ve pratik bir yöntemi varmış.

Kübra Tandoğan isimli influencer, Instagram hesabından hepimizin hayatını kurtaracak o taktiği paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Ağzı sıkıca bağlanmış, kördüğüm olmuş poşetlerle uğraşmak hepimizin sinirini bozuyor.

Çoğu zaman sabrımız tükenir, tırnaklarımız kırılır ve sonunda sinirle poşeti yırtar atarız. Oysa bu sorunun aslında çok basit bir çözümü var.

Bir influencer, kördüğüm olan poşetlerin açılması için aslında çok kolay bir yöntem olduğunu açıkladı. Influencerın paylaştığı yöntem kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Livo berejna

Abla fazla dozda mika rauna maruz kalmis

xdlerredif21

şaka maka mada faka abla

Berkay

Bu taktiği bende yapıyorum ama abla sen sıkmamışsın ki, bir sıkıca bağla da açmaya çalış bakalım :D