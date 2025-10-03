Geçirdiği Estetik Operasyonlar Sonucu Bambaşka Birine Dönüşen Kadın Değişimini Paylaştı

Sosyal medya kullanıcısı bir kadın estetik operasyonlar sonucu yaşadığı değişimi paylaştı. Biliyorsunuz ki son yıllarda estetik operasyonlar epey revaçta. Özellikle burun ameliyatı, dudak dolgusu ve minik botokslar çokça tercih ediliyor. Ancak değişimini paylaşan kadın sanıyoruz ki yalnızca bunlarla sınırlı kalmamıştı. Sonuç çok başarılıydı. Kısa sürede Instagram’da viral olan video izleyicileri şaşırttı. Gelin bir de birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu tip işlemlerde doğru doktor seçimi çok önemli.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın