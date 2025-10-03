Geçirdiği Estetik Operasyonlar Sonucu Bambaşka Birine Dönüşen Kadın Değişimini Paylaştı

Sosyal medya kullanıcısı bir kadın estetik operasyonlar sonucu yaşadığı değişimi paylaştı. Biliyorsunuz ki son yıllarda estetik operasyonlar epey revaçta. Özellikle burun ameliyatı, dudak dolgusu ve minik botokslar çokça tercih ediliyor. Ancak değişimini paylaşan kadın sanıyoruz ki yalnızca bunlarla sınırlı kalmamıştı. Sonuç çok başarılıydı. Kısa sürede Instagram’da viral olan video izleyicileri şaşırttı. Gelin bir de birlikte izleyelim!