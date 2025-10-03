onedio
Geçirdiği Estetik Operasyonlar Sonucu Bambaşka Birine Dönüşen Kadın Değişimini Paylaştı

Geçirdiği Estetik Operasyonlar Sonucu Bambaşka Birine Dönüşen Kadın Değişimini Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
03.10.2025 - 13:48

Sosyal medya kullanıcısı bir kadın estetik operasyonlar sonucu yaşadığı değişimi paylaştı. Biliyorsunuz ki son yıllarda estetik operasyonlar epey revaçta. Özellikle burun ameliyatı, dudak dolgusu ve minik botokslar çokça tercih ediliyor. Ancak değişimini paylaşan kadın sanıyoruz ki yalnızca bunlarla sınırlı kalmamıştı. Sonuç çok başarılıydı. Kısa sürede Instagram’da viral olan video izleyicileri şaşırttı. Gelin bir de birlikte izleyelim!

İşte detaylar 👇

Bu tip işlemlerde doğru doktor seçimi çok önemli.

Bu tip işlemlerde doğru doktor seçimi çok önemli.

Hanımefendi de doktor seçimini doğru yapmış olacak ki güzel bir sonuç elde etmiş. Bu sebeple sizler de pişman olmak istemiyorsanız bu tip işlemlerden önce araştırmanızı iyi yapmanızı öneririz. Düşünceleriniz için yorumlarda bekliyoruz!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
