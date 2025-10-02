Instagram Bizi Dinliyor mu? Komplo Teorisine Instagram CEO'sundan Net Yanıt

Günlük sohbetlerde konuşulan her konu sosyal medya uygulamalarında bir gönderi olarak ya da reklam olarak karşımıza çıkıyor. Meta’nın her konuşulanı reklam olarak karşımıza çıkarması bazı komplo teorilerinin de doğmasına neden oluyor. Instagram bizi dinliyor mu?” sorusuna Instagram CEO'su Adam Mosseri’nden yanıt geldi. Mosseri, 'Sizi dinlemiyoruz' dedi.