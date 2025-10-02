onedio
Instagram Bizi Dinliyor mu? Komplo Teorisine Instagram CEO'sundan Net Yanıt

Dilara Şimşek
02.10.2025 - 17:55

Arkadaşlarınızla ister yan yana ister sosyal medya uygulamalarından sohbet edin, muhakkak bir platforma girdiğinizde o konuyla ilgili bir reklama rastlarsınız. 'Az önce konuştuk karşıma çıktı!!!' derken bir yandan da 'Acaba dinleniyor muyum?' tedirginliğini yaşarsınız. Peki, Instagram bizi dinliyor olabilir mi? Instagram CEO'su Adam Mosseri, bu iddiaları yanıtladı. Mosseri, Instagram hesabından bir video paylaşarak eşiyle de bu soruyu tartıştıklarını dile getirdi.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Instagram bizi dinliyor mu?

Günlük sohbetlerde konuşulan her konu sosyal medya uygulamalarında bir gönderi olarak ya da reklam olarak karşımıza çıkıyor. Meta’nın her konuşulanı reklam olarak karşımıza çıkarması bazı komplo teorilerinin de doğmasına neden oluyor. Instagram bizi dinliyor mu?” sorusuna Instagram CEO'su Adam Mosseri’nden yanıt geldi. Mosseri, 'Sizi dinlemiyoruz' dedi.

"Telefonunuzun mikrofonunu sizi dinlemek için kullanmıyoruz."

Mosseri bunun gizliliğin ciddi ihlali olarak nitelendirdi. Aynı zamanda Instagram CEO'su Instagram veya Facebook'ta 'yakın zamanda biriyle konuştuğunuz bir konu hakkında' hassas hedefli reklamlar görebileceğinizi de belirtti.

Dilara Şimşek
