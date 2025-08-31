onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kıvanç Tatlıtuğ'un Dublörünün Tepki Çekmesinden Uzak Şehir'in Fragmanına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kıvanç Tatlıtuğ'un Dublörünün Tepki Çekmesinden Uzak Şehir'in Fragmanına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.09.2025 - 00:01

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

31 Ağustos Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Başrollerini Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in paylaşacağı Sahtekarlar dizisinin hazırlıkları sürüyor.

1. Başrollerini Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in paylaşacağı Sahtekarlar dizisinin hazırlıkları sürüyor.

Dizinin kadrosuna Arka Sokaklar ile tanıdığımız ve yıldızı parlayan bir oyuncu dahil oldu. Ayrıca dizinin senaryosunu Sema Ergenekon'un yazacağının altı çizildi.

Detaylar:

2. Uzak Şehir'in yeni sezonundan 29. bölümün ilk tanıtımı yayınlandı.

2. Uzak Şehir'in yeni sezonundan 29. bölümün ilk tanıtımı yayınlandı.

İzleyicilerin merakla beklediği yeni sezondan gelen ilk tanıtım heyecan uyandırırdı. Boran'ın yaşıyor olma ihtimali ise izleyiciyi ayağa kaldırdı.

Detaylar:

3. Bu hafta da kahkahaya doyduk!

3. Bu hafta da kahkahaya doyduk!

Goygoyseverler bir kez daha X'te ekran başındaydı. TV dünyasını goygoy malzemesi yapan kullanıcılar yine fena güldürdü.

Detaylar:

4. Aşk ve Gözyaşı'nın yayın günü cuma oldu.

4. Aşk ve Gözyaşı'nın yayın günü cuma oldu.

Kızılcık Şerbeti'ne rakip olacağı açıklanan ilk dizi olan Aşk ve Gözyaşı heyecanla bekleniyor. Ancak Kızılcık Şerbeti fanları galibiyetlerini şimdiden ilan etmiş durumda.

Detaylar:

5. Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde dublör kullandığı sahne ortaya çıktı.

5. Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde dublör kullandığı sahne ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun masayı yaktığı sahnede dublör kullandığının öğrenilmesi izleyicinin tepkisini çekti. Sosyal medyadan yorum yağdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın