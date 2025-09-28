Kış Bu Yıl Erken Geldi: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altına İnecek

Doğu Karadeniz kıyıları ve Kırklareli'nin doğusunda yerel sağanak bekleniyor. Burdur'un güney ve batısı ile Antalya çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Akşam saatlerinden itibaren yağış; Marmara'nın doğusu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Çanakkale'nin güney ve doğu kesimlerinde kendini gösterecek.