Kış Bu Yıl Erken Geldi: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altına İnecek

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.09.2025 - 08:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. Bugün Marmara, Batı Karadeniz ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların etkisini pazartesi ve salı günlerinde de sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Türkiye’nin kuzey illerinde hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinin altına inecek.

Doğu Karadeniz kıyıları ve Kırklareli'nin doğusunda yerel sağanak bekleniyor. Burdur'un güney ve batısı ile Antalya çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Akşam saatlerinden itibaren yağış; Marmara'nın doğusu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Çanakkale'nin güney ve doğu kesimlerinde kendini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporları 👇

28 Eylül Pazar

29 Eylül Pazartesi

30 Eylül Salı

1 Ekim Çarşamba

2 Ekim Perşembe

