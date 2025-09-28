Kış Bu Yıl Erken Geldi: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altına İnecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. Bugün Marmara, Batı Karadeniz ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların etkisini pazartesi ve salı günlerinde de sürdürmesi bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji verilerine göre Türkiye’nin kuzey illerinde hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinin altına inecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporları 👇
29 Eylül Pazartesi
30 Eylül Salı
1 Ekim Çarşamba
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Ekim Perşembe
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın