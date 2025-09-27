Kamuoyunda Tepkiyle Karşılanan Selimiye Camii'ndeki Restorasyon Durduruldu
Selimiye Camii’ndeki restorasyon süreci kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çalışmalardan önceki ve sonraki fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılarak büyük tartışma yarattı. Özellikle kubbe bölümünde yapılan müdahaleler yoğun eleştirilere konu oldu. Tarihçi İlber Ortaylı da tartışmalara dâhil olarak “İhya mı, imha mı?” sözleriyle dikkat çekti. Son olarak, yürütülen restorasyonun mahkeme kararıyla durdurulduğu açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hedef "orijinale dönüş" olarak tanımlanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılması planlanan değişiklik kamuoyunda büyük tepki ile karşılandı.
Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın