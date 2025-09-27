onedio
Kamuoyunda Tepkiyle Karşılanan Selimiye Camii'ndeki Restorasyon Durduruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.09.2025 - 17:20

Selimiye Camii’ndeki restorasyon süreci kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çalışmalardan önceki ve sonraki fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılarak büyük tartışma yarattı. Özellikle kubbe bölümünde yapılan müdahaleler yoğun eleştirilere konu oldu. Tarihçi İlber Ortaylı da tartışmalara dâhil olarak “İhya mı, imha mı?” sözleriyle dikkat çekti. Son olarak, yürütülen restorasyonun mahkeme kararıyla durdurulduğu açıklandı.

Hedef "orijinale dönüş" olarak tanımlanmıştı.

Edirne’de yaklaşık 450 yıllık geçmişiyle Osmanlı’nın en önemli miraslarından biri olan Selimiye Camii’nde, “orijinal hâline dönüş” hedefiyle hazırlanan yeni restorasyon projesi kapsamında çalışmalar sürüyordu. Proje çerçevesinde caminin ana kubbesinde bulunan ve 18. ya da 19. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen süsleme katmanlarının kaldırılmaya başlandığı, bazı bölümlerde ise deneme amaçlı “numune uygulamaları” yapıldığı öğrenildi. Ancak kubbedeki bu katmanların tamamen kazınıp kazınmayacağı kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı.

Yapılması planlanan değişiklik kamuoyunda büyük tepki ile karşılandı.

Selimiye Camii’ndeki restorasyon sürecinde sona yaklaşılırken, iç mekânda yürütülen kalem işi çalışmalarında da son rötuşlar yapılıyordu. Ancak camide gerçekleştirilen değişiklikler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle kubbede planlanan düzenlemeler, eleştirileri artırarak tartışmaları daha da hararetli bir hale getirdi.

Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, Selimiye Camii’ndeki tartışmalı restorasyon çalışmaları yargıya taşındı. Edirne İdare Mahkemesi, caminin ana kubbesinde yer alan yazılarda yapılması planlanan değişikliklere dair açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında ayrıca, Yüksek Kurul tarafından onaylanan projeye ilişkin tüm belgelerin incelenmek üzere talep edildiği belirtildi.

