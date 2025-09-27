Kamuoyunda Tepkiyle Karşılanan Selimiye Camii'ndeki Restorasyon Durduruldu

Edirne’de yaklaşık 450 yıllık geçmişiyle Osmanlı’nın en önemli miraslarından biri olan Selimiye Camii’nde, “orijinal hâline dönüş” hedefiyle hazırlanan yeni restorasyon projesi kapsamında çalışmalar sürüyordu. Proje çerçevesinde caminin ana kubbesinde bulunan ve 18. ya da 19. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen süsleme katmanlarının kaldırılmaya başlandığı, bazı bölümlerde ise deneme amaçlı “numune uygulamaları” yapıldığı öğrenildi. Ancak kubbedeki bu katmanların tamamen kazınıp kazınmayacağı kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı.