Bir Mekanda Zenne ile Dans Eden Tesettürlü Kadın Hakkında Tutuklama Kararı Verildi

İzmir’de bir gece kulübünde çekilen dans videolarının sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, başörtülü H.K. 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'müstehcenlik' suçlamalarıyla tutuklandı. Zenne A.S. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda, gece kulübünde birlikte dans eden H.K. ve A.S., “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret” ve “müstehcenlik” iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Bugün hakimlik işlemlerinin ardından H.K. tutuklanırken, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.