Bir Mekanda Zenne ile Dans Eden Tesettürlü Kadın Hakkında Tutuklama Kararı Verildi

Bir Mekanda Zenne ile Dans Eden Tesettürlü Kadın Hakkında Tutuklama Kararı Verildi

26.09.2025 - 20:36

İzmir’de bir gece kulübünde dans eden zenne A.S. ile tesettürlü H.K., sosyal medyada gündem olan video sonrası “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bugün ise ikili hakkında karar açıklandı.

Kadın tutuklandı, zenne imza şartıyla serbest kaldı...

Kadın tutuklandı, zenne imza şartıyla serbest kaldı...

İzmir’de bir gece kulübünde çekilen dans videolarının sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, başörtülü H.K. 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'müstehcenlik' suçlamalarıyla tutuklandı. Zenne A.S. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda, gece kulübünde birlikte dans eden H.K. ve A.S., “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret” ve “müstehcenlik” iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Bugün hakimlik işlemlerinin ardından H.K. tutuklanırken, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Sosyal Medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden H.K. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme' ve 'Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek' suçlarından tutuklanmış, diğer şüpheli A.S. ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanmak üzere Adli Kontrol altına alınarak serbest bırakılmıştır”

