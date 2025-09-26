Bir Mekanda Zenne ile Dans Eden Tesettürlü Kadın Hakkında Tutuklama Kararı Verildi
İzmir’de bir gece kulübünde dans eden zenne A.S. ile tesettürlü H.K., sosyal medyada gündem olan video sonrası “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bugün ise ikili hakkında karar açıklandı.
Kadın tutuklandı, zenne imza şartıyla serbest kaldı...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
