Sakarya Hendek Davasında Skandal Karar! Patron Tahliye Edildi, Aileler İsyan Etti
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. 5 senedir süren davada bugün (26 Eylül 2025 Cuma) karar çıktı. Tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun, ‘konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbiri ve mağdurların zararlarının karşılanması için 15 milyon lira güvence yatırma şartıyla tahliyesine karar verdi. Aileler karara tepki gösterdi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 2020 yılında patlama meydana geldi. 7 kişinin hayatını kaybettiği davada karar çıktı. Fabrika sahibi tahliye edildi.
Aileler karara tepki gösterdi.
Aileler fabrika sahibinin tahliyesinin ardından karara isyan ederek gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameralara böyle yansıdı👇🏻
tam zengin olup yaşamalık memleket olmuş güzel ülkem
