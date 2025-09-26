onedio
Sakarya Hendek Davasında Skandal Karar! Patron Tahliye Edildi, Aileler İsyan Etti

Sakarya Hendek Davasında Skandal Karar! Patron Tahliye Edildi, Aileler İsyan Etti

26.09.2025 - 19:07

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. 5 senedir süren davada bugün (26 Eylül 2025 Cuma) karar çıktı. Tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun, ‘konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbiri ve mağdurların zararlarının karşılanması için 15 milyon lira güvence yatırma şartıyla tahliyesine karar verdi. Aileler karara tepki gösterdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 2020 yılında patlama meydana geldi. 7 kişinin hayatını kaybettiği davada karar çıktı. Fabrika sahibi tahliye edildi.

2020 yılında meydana gelen olayda karar 26 Eylül 2025 Cuma günü çıktı. Karar duruşması Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada tek tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun 15 milyon TL teminat yatırması ve konutu terk etmeme (ev hapsi) şartıyla tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Aileler karara tepki gösterdi.

Evrensel’den İzel Gözde Meydan’ın haberine göre patlamada oğlunu kaybeden baba Muammer Yılmaz “Sadece bu fabrikanın arazisi 130 milyona satıldı. 15 milyon bu insanlar için ne ki? Siz neyin diyetini ödetiyorsunuz? Benim çocuğumun canını alan kim varsa yargıya hesap verene kadar mücadele edeceğim” dedi.

Kardeşini kaybeden Hatun Göktepe ise “Bu karar patronlara ‘istediğiniz kadar işçi öldürün’ demekten başka bir şey değil” diye konuştu.

Aileler fabrika sahibinin tahliyesinin ardından karara isyan ederek gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameralara böyle yansıdı👇🏻

