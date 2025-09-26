Sakarya Hendek Davasında Skandal Karar! Patron Tahliye Edildi, Aileler İsyan Etti

Evrensel’den İzel Gözde Meydan’ın haberine göre patlamada oğlunu kaybeden baba Muammer Yılmaz “Sadece bu fabrikanın arazisi 130 milyona satıldı. 15 milyon bu insanlar için ne ki? Siz neyin diyetini ödetiyorsunuz? Benim çocuğumun canını alan kim varsa yargıya hesap verene kadar mücadele edeceğim” dedi.

Kardeşini kaybeden Hatun Göktepe ise “Bu karar patronlara ‘istediğiniz kadar işçi öldürün’ demekten başka bir şey değil” diye konuştu.