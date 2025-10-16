Kediler neden sudan nefret eder?

Eğer bir kediniz varsa, bu görselin sizin için hiç de yabancı olmadığına eminiz. Normalde sizi seven sizinle bir şeyler yapmaktan hoşlanan kediniz söz konusu banyo olduğunda size düşman kesilebilir. Banyodan kaçmak için de her şeyi yapacaktır!

Evcil kediler, ıslanmaktan kaçınmak için büyük bir çaba sarf eder. Bunu fark eden davranış bilimciler de kolları sıvamış ve kedilerin neden sudan nefret ettiğine dair bazı fikirler ortaya atmış. İlk fikir, kedilerin kuru iklimlerde evrimleşmesi ve nehir veya göllere çok az maruz kalmaları. Bu nedenle kediler suya (içme suyu hariç) aşina değiller ve alışık olmadıkları şeyden de kaçıyorlar.

Diğer bir nedeni ise suyun tüylerine zarar vermesi. Biliyorsunz, kediler günlerinin büyük bir kısmını kendilerini temizleyerek geçirir. Onlar için tüylerinin bakımlı ve temiz olması son derece önemlidir. Bu nedenle ıslanmış tüylerden hiç hoşlanmazlar. Ayrıca ıslak tüyler, kedileri yavaşlatır ve onları daha kolay birer yem haline getirir (evde yatıyor olsalar bile!)

Hak vereceğiniz diğer bir sebep de kulaklarına su kaçması. Kedilerin kulakları oldukça kıvrımlı bir yapıdadır ve su kaçması durumunda rahatsız edici olabilir. Anlayacağınız, kedilerin kendine has yaşam şekli, suyla temasa geçtikleri anda yerle bir oluyor.