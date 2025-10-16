onedio
Kediler Neden Sudan Nefret Eder?

Dilara Bağcı Peker
16.10.2025 - 11:45

Kediler de tıpkı bizler gibi oldukça farklı karakterlere sahip. Fakat genel olarak hoşlandıkları, hoşlanmadıkları şeyler var. Örneğin bazı kediler kendini sevdirmekten çok hoşlanırken bazıları kendilerine dokunulmasından bile nefret ediyor. Tüm kedilerin sevdiği şey ise hiç şüphesiz uyku!

Kedilerin sevmediği hatta nefret ettiği şey ise su. Eğer kedinizi yıkamaya çalıştıysanız onun sudan ne kadar nefret ettiğini görmüşsünüzdür. 

Peki kediler neden suyu sevmez?

Kediler neden sudan nefret eder?

Eğer bir kediniz varsa, bu görselin sizin için hiç de yabancı olmadığına eminiz. Normalde sizi seven sizinle bir şeyler yapmaktan hoşlanan kediniz söz konusu banyo olduğunda size düşman kesilebilir. Banyodan kaçmak için de her şeyi yapacaktır! 

Evcil kediler, ıslanmaktan kaçınmak için büyük bir çaba sarf eder. Bunu fark eden davranış bilimciler de kolları sıvamış ve kedilerin neden sudan nefret ettiğine dair bazı fikirler ortaya atmış. İlk fikir, kedilerin kuru iklimlerde evrimleşmesi ve nehir veya göllere çok az maruz kalmaları. Bu nedenle kediler suya (içme suyu hariç) aşina değiller ve alışık olmadıkları şeyden de kaçıyorlar.

Diğer bir nedeni ise suyun tüylerine zarar vermesi. Biliyorsunz, kediler günlerinin büyük bir kısmını kendilerini temizleyerek geçirir. Onlar için tüylerinin bakımlı ve temiz olması son derece önemlidir. Bu nedenle ıslanmış tüylerden hiç hoşlanmazlar. Ayrıca ıslak tüyler, kedileri yavaşlatır ve onları daha kolay birer yem haline getirir (evde yatıyor olsalar bile!)

Hak vereceğiniz diğer bir sebep de kulaklarına su kaçması. Kedilerin kulakları oldukça kıvrımlı bir yapıdadır ve su kaçması durumunda rahatsız edici olabilir. Anlayacağınız, kedilerin kendine has yaşam şekli, suyla temasa geçtikleri anda yerle bir oluyor.

Peki ya suyla oynamayı seven kediler?

Van Kedisi, Bengal Kedisi ve Maine Coon gibi kedi türleri ise sudan daha az korkuyor, hatta ara sıra yüzmekten bile keyif alıyorlar! Bu kedi türlerinin suyu sevme nedeni ise diğer türlere göre suya daha dayanıklı kürklerinin olması. 

Ayrıca birçok kedi akan veya damlayan suyla oynamaktan hoşlanıyor. Bunun nedeni ise kedilerin suyun hareketlerinden ve çıkardığı seslerden etkilenmeleri. Bu sesler, kedinin içgüdüsel olarak avlanma dürtüsünü harekete geçirebiliyor. Yalnızca patilerini ıslatan kediler, bu durumdan çok zevk alıyor!

Yani kediler yine sizin yaptığınız bir şeyden değil, kendi yaptıkları bir şeyden hoşlanıyor :)

