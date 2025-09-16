onedio
Kaslarının Görüntüsü Olay Olmuştu: Lily Collins'in Zayıflığıyla Ön Plana Çıkan Meme Dolguları Göze Battı!

Kaslarının Görüntüsü Olay Olmuştu: Lily Collins'in Zayıflığıyla Ön Plana Çıkan Meme Dolguları Göze Battı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.09.2025 - 16:48

Emily in Paris’teki rolüyle geniş kitlelerce tanınan Collins, özel hayatıyla da merak konusu. Eşi Charlie McDowell ile 2025’te ilk çocukları Tove Jane’i kucaklarına alan oyuncu, hem kariyeri hem de stiliyle magazin basınında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son zamanlarda zayıflığıyla dikkat çeken Collins'in aşırı kilo kaybı, vücudundaki dolguların belirginleşmesine yol açarken bu görüntüler sosyal medyada gündem olmasına neden oldu.

Hollywood’un sevilen yıldızı Lily Collins, zarafeti ve yeteneğiyle sadece ekranlarda değil, sosyal medyada da sıkça gündem oluyor.

Lily Collins, 12 Eylül’de katıldığı New York Moda Haftası’nda Calvin Klein defilesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Beyaz pullarla süslenmiş iki parçalı kıyafeti ve belirginleşen karın kaslarıyla göz kamaştıran Collins, fit görüntüsüyle moda haftasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Ancak ünlü oyuncunun bu görünümü, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Bazı kullanıcılar, Collins’in aşırı zayıflığını ve estetik müdahalelerinin vücuduna etkisini eleştirdi. Kilo kaybı sonrası meme dolgularının giderek belirginleştiği görülen isim gündeme oturdu.

Lily Collins’in son zamanlardaki radikal kilo kaybı ve estetik değişiklikleri üzerine yapılan yorumlarda sevenleri endişelerini dile getirirken özellikle yüzündeki ve vücut hatlarındaki değişimler de eleştirildi.

Kullanıcılardan “neden yakın çevresi buna müdahale etmiyor?” şeklinde tepkiler geldi.

'Aşırı kilo kaybı, implantlarının berbat görünmesine neden oluyor; neden çevresindekiler ona yaptırdığı şeylerin ne kadar kötü göründüğünü söylemiyor, anlamıyorum.”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Ruzgar cenk

Böyle fizikteki kadınlara bayılıyorum