Kaslarının Görüntüsü Olay Olmuştu: Lily Collins'in Zayıflığıyla Ön Plana Çıkan Meme Dolguları Göze Battı!

Emily in Paris’teki rolüyle geniş kitlelerce tanınan Collins, özel hayatıyla da merak konusu. Eşi Charlie McDowell ile 2025’te ilk çocukları Tove Jane’i kucaklarına alan oyuncu, hem kariyeri hem de stiliyle magazin basınında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son zamanlarda zayıflığıyla dikkat çeken Collins'in aşırı kilo kaybı, vücudundaki dolguların belirginleşmesine yol açarken bu görüntüler sosyal medyada gündem olmasına neden oldu.