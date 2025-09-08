onedio
İzmir’de 2 Polis Şehit Edilmişti: İstanbul’da İran Uyruklu 1 Kişi Daha Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
08.09.2025 - 18:46

İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B. uzun namlulu silahla polis karakoluna ateş açmış ve 2 polis memur şehit olmuştu. Olay yerinden kaçarken yakalanan saldırganın IŞİD paylaşımları ortaya çıkmış ve babası yaptığı açıklamada, 'Son dönemde radikalleşti.' ifadelerini kullanmıştı.

Pointer isimli sosyal medya hesabı, saldırgan E.B. ile irtibatta olduğu tespit edilen 22 yaşındaki İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi kişinin İstanbul’da gözaltına alındığı açıkladı.

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan silahlı saldırı sonrasında 2 polis şehit olmuştu.

Saldırganın 16 yaşındaki E.B. isimli kişi olduğu, daha önce herhangi bir sabıkası bulunmadı ortaya çıkmıştı. Kar maskesi ve sırtında çanta ile saldırıyı düzenleyen E.B. olay yerinden kaçmak isterken polis ekipleri tarafından vurularak gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınanların sayıyı 6’ya yükseldi.

Pointer isimli sosyal medya hesabı, saldırgan ile irtibatta olduğu tespit edilen 22 yaşındaki İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi isimli kişi Esenyurt’ta yakalandığını açıkladı.

