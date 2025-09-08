İzmir’de 2 Polis Şehit Edilmişti: İstanbul’da İran Uyruklu 1 Kişi Daha Gözaltına Alındı
İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B. uzun namlulu silahla polis karakoluna ateş açmış ve 2 polis memur şehit olmuştu. Olay yerinden kaçarken yakalanan saldırganın IŞİD paylaşımları ortaya çıkmış ve babası yaptığı açıklamada, 'Son dönemde radikalleşti.' ifadelerini kullanmıştı.
Pointer isimli sosyal medya hesabı, saldırgan E.B. ile irtibatta olduğu tespit edilen 22 yaşındaki İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi kişinin İstanbul’da gözaltına alındığı açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan silahlı saldırı sonrasında 2 polis şehit olmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın