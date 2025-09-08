İzmir’de 2 Polis Şehit Edilmişti: İstanbul’da İran Uyruklu 1 Kişi Daha Gözaltına Alındı

Saldırganın 16 yaşındaki E.B. isimli kişi olduğu, daha önce herhangi bir sabıkası bulunmadı ortaya çıkmıştı. Kar maskesi ve sırtında çanta ile saldırıyı düzenleyen E.B. olay yerinden kaçmak isterken polis ekipleri tarafından vurularak gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınanların sayıyı 6’ya yükseldi.

Pointer isimli sosyal medya hesabı, saldırgan ile irtibatta olduğu tespit edilen 22 yaşındaki İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi isimli kişi Esenyurt’ta yakalandığını açıkladı.