İzmir'de Karakol Saldırısı Düzenleyen Şahsın Ailesi İlk Kez Konuştu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.09.2025 - 12:41

İzmir'in Balçova ilçesinde ikamet ettiği sokaktaki polis karakoluna saldırarak iki polisi şehit eden EB'nin ailesine gazeteci Seyhan Avşar ulaştı. Avşar saldırı sonrası saldırganın ailesinin söylediklerini X hesabından aktardı.

Avşar'ın paylaşımı şöyle;

'Ailenin aktarımlarını aynen yazıyorum:

Kim ister ki evladının böyle bir bir şey yapmasını. Son dönemde çocuğumuz farklı sitelere giriyordu. Annesi onu korkuttu. 'Seni polise söyleyeceğim' dedi. Hepimize 'sizler kafirsiniz' diyordu. Radikalleşmişti. Namaz kılıyordu sürekli. Normalde ise pısırık bir çocuktu. Bunu yapması bizi şok etti. Keşke girdiği siteleri polise haber verseydik. Çocuğun telefonu incelensin. Kimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkacaktır.'

Avşar'ın bir takipçisine verdiği yanıt ise dikkatlerden kaçmadı.

Oğuzhan Kaya
