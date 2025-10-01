onedio
İzlerken Hayata Dair Bir Şeyler Bulacağınız, İnsan İlişkilerine Odaklanan 15 Harika Film!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.10.2025 - 08:54

Film izlerken başka bir dünyaya seyahat ederiz. Film süresi boyunca bazen o filmde bir karakter gibi hisseder; heyecanlanır, korkar, mutlu hissederiz, bazense öyle bir dünyada yaşamanın mümkün olup olmayacağını düşünürüz. O günkü modumuz film seçimine dair fazlasıyla etkilidir. Ancak kategorisi ne olursa olsun çoğunlukla insan ilişkilerine dayanan filmler izleyiciyi etkiler. Çünkü orada mutlaka kendi hayatımızdan tanıdığımız, olmasını ya da kaçmayı istediğimiz bir ilişki söz konusu olabilir. 

Biz de sizler için insan ilişkilerine odaklanan 15 harika film listeledik! İşte, detaylar...

1. Past Lives (2023)

1. Past Lives (2023)

Çocuklukta başlayan bir bağ düşün; iki küçük arkadaş, hayatın akışıyla farklı yerlere savruluyor. Biri Amerika’ya göç ediyor, diğeri Kore’de kalıyor. Yıllar geçiyor, ikisi de yetişkin olmuş ama içlerinde hep o “ya biz?” sorusu kalıyor. Karşılaştıklarında, eski duygularla yeni hayatların çatışması öyle güzel işlenmiş ki… Film aslında aşk kadar kaderi, seçimleri ve zamanın insana yaptığı oyunları anlatıyor. İzleyince ister istemez kendi hayatında kaçırdığın ihtimalleri düşünüyorsun.

2. The Worst Person in the World (2021)

2. The Worst Person in the World (2021)

Julie, otuzlarına yaklaşan biri; çok şey denemiş, ama hiçbir şeye tam bağlanamamış. Aşkı da, işi de, hayatı da sürekli arayışta. Bazen doğru kişiyi buluyor gibi oluyor, sonra “ya bu ben miyim?” deyip uzaklaşıyor. Hikâye onun kararsızlıklarıyla, seçimlerin ağırlığıyla ve modern ilişkilerin tuhaf çıkmazlarıyla dolu. İzlerken bazen gülümsetiyor, bazen için burkuluyor; çünkü hepimiz biraz Julie gibiyiz aslında. Ne istediğimizi bilmek kolay değil.

3. C’mon C’mon (2021)

3. C’mon C’mon (2021)

Bir amca ve küçük yeğeni… Başta mesafe var aralarında, sonra bir yolculukla birbirlerini tanımaya başlıyorlar. Çocuğun soruları, amcanın sabrı, ikisinin paylaştığı küçük anlar… Öyle doğal, öyle sade ki film, izlerken gülümsemekle duygulanmak arasında gidip geliyorsun. Bazen sessizlik, bazen küçücük bir bakış çok şey söylüyor. İnsanların birbirine nasıl temas ettiğini hatırlatan filmlerden.

4. Minari (2020)

4. Minari (2020)

Koreli bir aile, Amerika’ya taşınıyor. Yeni ülke, yeni umutlar gibi düşünseniz de aile içinde herkesin derdi başka. Baba, çiftlik hayaliyle yanıp tutuşuyor; anne, güvenlik ve istikrar istiyor. Çocuklar ortada kalıyor. Büyükanne ise herkesten farklı biri. Film göçmenlikten, aile içi çatışmalardan bahsediyor ama öyle incelikli ki; aslında hepimizin “köklere tutunma” hikâyesine dokunuyor.

5. Drive My Car (2021)

5. Drive My Car (2021)

Bir tiyatro yönetmeni, eşinin ölümünden sonra içine kapanıyor. Bir iş için başka bir şehre gidiyor, orada bir şoförle tanışıyor. Yol boyunca suskunluklar, uzun bakışmalar, ufak sohbetler… Derin bir yas, konuşulmamış şeylerin ağırlığı, insanın kendiyle yüzleşmesi. Film uzun ama her sahnesiyle ruhuna işliyor. Sanki izledikçe sen de kendi suskunluklarını fark ediyorsun.

6. After Yang (2021)

6. After Yang (2021)

Bir aile düşün, çocuklarının bakımında yardımcı olan bir yapay zeka var: Yang. Bir gün bozulduğunda herkes aslında Yang’ın hayatlarında ne kadar büyük bir boşluğu doldurduğunu fark ediyor. Geçmişin hatıraları, yapay zekâ ile insanlık arasındaki çizgi, aile olmanın anlamı… Film sakin ilerliyor ama aklında sorular bırakıyor.

7. Together Together (2021)

7. Together Together (2021)

Orta yaşlı bir adam, baba olmak istiyor ama yalnız. Bir kadından taşıyıcı anne olmasını istiyor. Başta çok resmi bir anlaşma gibi; ama zaman geçtikçe ikisi arasında garip, sıcacık bir arkadaşlık doğuyor. Aşk değil bu, bildiğimiz arkadaşlık. Ama en saf hâliyle. Film, kalıpları yıkıyor; “arkadaşlık da bazen en büyük bağdır” diyor. Çok tatlı, çok içten.

8. The Lost Daughter (2021)

8. The Lost Daughter (2021)

Filmde tatilde bir kadın; deniz kenarında, kitap okuyor gibi görünse de içinde kopan fırtınaları, geçmişte yaptığı seçimleri yavaş yavaş öğreniyoruz. Annelik, suçluluk, özgürlük arzusu… Hepsi iç içe. Olivia Colman’ın oyunculuğu öyle güçlü ki, bir bakışıyla geçmişte yaşadığı pişmanlığı hissediyorsun. Rahatsız edici ama gerçekçi. İnsan ilişkilerinin karanlık yüzünü gösteriyor.

9. Pieces of a Woman (2020)

9. Pieces of a Woman (2020)

Film doğum sahnesiyle başlıyor; anne, doğumda çocuğunu kaybediyor. Sonrasında ise yas, öfke, suçluluk, çiftin arasındaki çatlaklar… İzlemesi kolay değil, çok ağır. Ama ilişkilerde kaybın, sessizliğin ve dayanışmanın ne kadar zorlayıcı olabileceğini gösteriyor. Film bittiğinde etkisinden çıkabilmek epey zor.

10. Ammonite (2020)

10. Ammonite (2020)

1800’lerde geçen bu filmde, iki kadının yavaş yavaş yakınlaşmasını izliyoruz. Sessiz, ağır ilerliyor ama bakışlarla, küçük dokunuşlarla dolu. Dönemin baskıları var ama aynı zamanda yasaklı bir sevginin gücü de. Deniz kenarındaki kasvetli atmosfer, ilişkilerdeki yoğunluğu daha da hissettiriyor. Kırılgan ama güçlü bir aşk hikâyesi.

11. Little Fish (2020)

11. Little Fish (2020)

Dünyada bir salgın var; insanlar hafızalarını kaybediyor. Bir çift, birbirlerini unutma korkusuyla yaşarken, hatırladıkları anlara sıkı sıkı sarılıyor. “Ya sevdiğin insanı hatırlayamazsan?” sorusu çok vurucu. Hem hüzünlü hem umut dolu; aşkın hafızadan daha büyük olup olmadığını sorgulatıyor.

12. Supernova (2020)

12. Supernova (2020)

Yirmi yıldır beraber olan bir çift, birlikte yolculuğa çıkıyor. Ama içlerinden biri erken demans. Hafıza kaybolurken sevgi kalıyor mu, bağlar nasıl değişiyor? Film çok sakin ama iç burkucu. Birbirine alışmış iki insanın vedalaşma süreci… Hani bazen küçük şeyler daha çok dokunur ya, öyle bir film bu.

13. On the Rocks (2020)

13. On the Rocks (2020)

Bir kadın, kocasının sadık olup olmadığından şüpheleniyor. Babasıyla beraber kocasının peşine düşüyor. Aslında film, evlilikten çok baba-kız ilişkisini anlatıyor. Hafif, eğlenceli bir hava var; New York sokaklarında gezerken hayatın karmaşası içinde sıcak bir bağ görüyorsun. Bill Murray’in mizahı çok şey katıyor.

14. The Souvenir Part II (2021)

14. The Souvenir Part II (2021)

Genç bir kadın, yaşadığı yıkıcı bir ilişkinin ardından toparlanmaya çalışıyor. Sanatla, sinemayla, kendi kimliğiyle uğraşırken bir yandan da geçmişin yaralarıyla yüzleşiyor. Yavaş ilerleyen, incelikli bir film. Kendini bulmaya çalışan herkesin kalbine dokunabilecek sahneleri var.

15. Licorice Pizza (2021)

15. Licorice Pizza (2021)

70’lerin Kaliforniya’sında geçen, tuhaf bir aşk hikâyesi. Gençlik heyecanı, yanlış zamanlar, doğru olmayan seçimler… Ama içten bir samimiyet de var. Hem eğlenceli hem nostaljik. İzlerken bazen kahkahalar atıyorsun, bazen de “bu ilişki nereye gidiyor?” diye kendi gençliğini hatırlıyorsun.

