İzlerken Hayata Dair Bir Şeyler Bulacağınız, İnsan İlişkilerine Odaklanan 15 Harika Film!
Film izlerken başka bir dünyaya seyahat ederiz. Film süresi boyunca bazen o filmde bir karakter gibi hisseder; heyecanlanır, korkar, mutlu hissederiz, bazense öyle bir dünyada yaşamanın mümkün olup olmayacağını düşünürüz. O günkü modumuz film seçimine dair fazlasıyla etkilidir. Ancak kategorisi ne olursa olsun çoğunlukla insan ilişkilerine dayanan filmler izleyiciyi etkiler. Çünkü orada mutlaka kendi hayatımızdan tanıdığımız, olmasını ya da kaçmayı istediğimiz bir ilişki söz konusu olabilir.
Biz de sizler için insan ilişkilerine odaklanan 15 harika film listeledik! İşte, detaylar...
1. Past Lives (2023)
2. The Worst Person in the World (2021)
3. C’mon C’mon (2021)
4. Minari (2020)
5. Drive My Car (2021)
6. After Yang (2021)
7. Together Together (2021)
8. The Lost Daughter (2021)
9. Pieces of a Woman (2020)
10. Ammonite (2020)
11. Little Fish (2020)
12. Supernova (2020)
13. On the Rocks (2020)
14. The Souvenir Part II (2021)
15. Licorice Pizza (2021)
