İstanbul’da Şap Hastalığı Karantinası: Şile’de 21 Mahallede Hayvancılık Hareketleri Durduruldu
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında İstanbul’un Şile ilçesindeki hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi.
Şap hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı?
