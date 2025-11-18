onedio
İstanbul’da Şap Hastalığı Karantinası: Şile’de 21 Mahallede Hayvancılık Hareketleri Durduruldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.11.2025 - 19:23

Genellikle sığır, koyun, keçi gibi  çift tırnaklı hayvanları etkileyen bir enfeksiyon hastalığı olan şap hastalığı nedeniyle İstanbul’un Şile ilçesinde 21 mahallede karantina uygulanmaya karar verildi. Bölgede hastalığın kontrol altına alınabilmesi için hayvan hareketliliği de durduruldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında İstanbul’un Şile ilçesindeki hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi.

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya dair yapılan açıklamada karantina tedbirlerinin başladığı duyuruldu. 

Açıklamada, 'Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır' ifadelerine yer verildi.

Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, karantinaya alınan 21 mahalle içinde Tekke, Yazımanayır ve Yaylalı mahalleleri 'koruma bölgesi' ilan edildi. 

Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz ve Akçakese mahalleleri ise 'gözetim bölgesi' olarak belirlendi.

Öte yandan, yetkililer tarafından bölgedeki hayvan hareketlerinin durdurulduğu ve hastalığın kontrol altına alınması için gerekli tüm önlemlerin titizlikle uygulandığı dile getirildi.

Şap hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı?

Özellikle çift tırnaklı hayvanlarda görülen, oldukça ciddi ve bulaşıcı olan şap hastalığı, büyük ekonomik kayıplara da yol açar. Hastalık, hayvanlarda gelişim gerilemesi, süt verimliliğinin azalması, gebe hayvanlarda düşük, buzağı, oğlak ve kuzularda ölümlere neden olabilir. 

Şap hastalığı nadiren de olsa hayvanlardan insanlara bulaşabilmektedir. Enfekte hayvana temas etmek, enfekte et ve süt ürünleri tüketmek bulaş yöntemleri arasındadır. 

Şap hastalığının hayvandan insana bulaşması teorik olarak mümkün görünse de ülkemizde bu konuyla ilgili herhangi bir kayıtlı başvuru bulunmamaktadır.

