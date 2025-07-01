Şap Hastalığı Nedir? Şap Hastalığının Belirtileri Nelerdir, Nasıl Bulaşır? Şap Hastalığı İnsana Bulaşır mı?

Özellikle çift tırnaklı hayvanlarda görülen, oldukça ciddi ve bulaşıcı olan Şap hastalığı, büyük ekonomik kayıplara da yol açar. Hastalık, hayvanlarda gelişim gerilemesi, süt verimliliğinin azalması, gebe hayvanlarda düşük, buzağı, oğlak ve kuzularda ölümlere neden olabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin tarım ve orman il müdürlüklerine gönderilen yazı ile ülke geleninde hayvan pazarlarının kapatılmasıyla şap hastalığı, vatandaşın da gündemine oturdu. Peki, şap hastalığı nedir? Nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Şap, insanlara bulaşır mı?

Önemli Uyarı: Bu içerik herhangi bir sağlık önerisi niteliği taşımaz! Her canlı için bu sürecin farklı olabileceğini göz önünde bulundurun ve olası bir sağlık sorununda mutlaka bir veteriner hekime danışın.