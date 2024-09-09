Strep A Nedir, Nasıl Bulaşır? Okullarda Sık Görülen Enfeksiyonlardan Strep A Belirtileri Nelerdir?

Strep A, 'Streptococcus pyogenes' olarak da bilinen 'Grup A streptokok' (GAS) üst solunum yolu ve cilt enfeksiyonlarının bir nedenidir. Her yaşı etkileyebilen Strep A çoğunlukla çocuklarda görülüyor. Ancak bağışıklık sistemi düşük bireyler, bebekler ve yaşlılar da etkilenen grupta yer alıyor. Okullarda en sık görülen enfeksiyonlardan biri olan Strep A için velilerin bilgilendirilmesi gerekiyor: Aman dikkat! Peki, Strep A nedir ve belirtileri nelerdir?

Önemli Not: Bu içerik herhangi bir öneri niteliği taşımamaktadır. Her birey için iyileşme sürecinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurun. Sizin veya çocuğunuzun olası bir sağlık sorununda mutlaka bir uzman hekime danışın!