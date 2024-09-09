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Strep A Nedir, Nasıl Bulaşır? Okullarda Sık Görülen Enfeksiyonlardan Strep A Belirtileri Nelerdir?

Strep A Nedir, Nasıl Bulaşır? Okullarda Sık Görülen Enfeksiyonlardan Strep A Belirtileri Nelerdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 11:30

Strep A, 'Streptococcus pyogenes' olarak da bilinen 'Grup A streptokok' (GAS) üst solunum yolu ve cilt enfeksiyonlarının bir nedenidir. Her yaşı etkileyebilen Strep A çoğunlukla çocuklarda görülüyor. Ancak bağışıklık sistemi düşük bireyler, bebekler ve yaşlılar da etkilenen grupta yer alıyor. Okullarda en sık görülen enfeksiyonlardan biri olan Strep A için velilerin bilgilendirilmesi gerekiyor: Aman dikkat! Peki, Strep A nedir ve belirtileri nelerdir? 

Önemli Not: Bu içerik herhangi bir öneri niteliği taşımamaktadır. Her birey için iyileşme sürecinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurun. Sizin veya çocuğunuzun olası bir sağlık sorununda mutlaka bir uzman hekime danışın! 

Kaynak: https://ukhsa.blog.gov.uk/2022/12/05/...
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Strep A Nedir?

Strep A Nedir?

Strep A, A grubu streptokokların (Strep A bakterilerinin) neden olduğu boğaz enfeksiyonudur. Strep A, daha çok çocuklarda görülen bir üst solunum yolu ve cilt enfeksiyonlarının yaygın bir nedenidir. 

Strep A enfeksiyonunu: Grup A streptokok, kızıl hastalığı veya strep boğaz enfeksiyonu olarak duymuş olabilirsiniz.

Strep A Kimlere Bulaşır?

Strep A Kimlere Bulaşır?

Araştırmalar gösteriyor ki Strep A, her yaşı etkilemekle birlikte ağırlıklı olarak 5 ila 15 yaş grubundaki çocukları etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 10 yaşın altındaki çocuklar en çok etkilenen yaş grubunu temsil eder.

Strep A Nasıl Bulaşır?

Strep A Nasıl Bulaşır?

Grup A streptekoklar, enfekte kişiye temas yoluyla bulaşır. Öksürme, hapşırma yoluyla bulaşan hastalık, vücuttaki yaralardan da bulaşabilir. 

Salgınlar, toplu yaşam alanları olan okul, kreş ve bakımevi gibi yerlerde görülebilir.

Strep A Belirtileri Nelerdir?

Strep A Belirtileri Nelerdir?

  • Yüksek ateş

  • Titreme

  • Boğaz ağrısı

  • Yutma güçlüğü

  • Bademcik iltihabı

  • Farenjit

  • İmpetigo

  • Kızıl

  • Baş ağrısı

  • İştah kaybı

  • Bulantı ve/veya kusma

  • Boyun bezlerinde şişme ve hassaslaşan lenf bezleri

  • Ciltte kaşıntı, kızarılık ve döküntü

Belirtiler hastalığın vücuda girmesinden 1 ila 4 gün sonra ortaya çıkar. 

Strep A belirtileri arasında; burun akıntısı, konjuktivit, öksürük, ses kısılması, ishal gibi şikayetler ise genelde bulunmaz. GAS enfeksiyonu nadir durumlarda yaşamı tehdit edebilen invaziv iGAS'a yol açabilir

Strep A Tanısı Nasıl Konulur?

Strep A Tanısı Nasıl Konulur?

Doktorlar, tanı koymak için hastanın dilini, boğazını ve bademciklerini kontrol ederler. Ayrıca lenf bezlerinde şişliği ve deride döküntü görünümünü de incelerler. 

Fiziksel muayene yanında, boğaz kültürü ve hızlı antijen testi de istenebilir. Tanı ancak bir uzman tarafından koyulabilir. 

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Strep A Tedavisi Nedir?

Strep A Tedavisi Nedir?

Strep A tedavisinde antibiyotik kullanılır. 

Antibiyotik tedavisi hassas bir süreçtir. Bu yüzden tanı ve tedavi süreci, mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır! 

Strep A Aşısı Var mı?

Strep A Aşısı Var mı?

Henüz bir Strep A aşısı yoktur. İlaç tedavisi doktor kontrolünde ve gerekli tanı koyulduktan sonra başlar. 

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