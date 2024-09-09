Strep A Nedir, Nasıl Bulaşır? Okullarda Sık Görülen Enfeksiyonlardan Strep A Belirtileri Nelerdir?
Strep A Nedir, Nasıl Bulaşır? Okullarda Sık Görülen Enfeksiyonlardan Strep A Belirtileri Nelerdir?
Kaynak: https://ukhsa.blog.gov.uk/2022/12/05/...
Strep A, 'Streptococcus pyogenes' olarak da bilinen 'Grup A streptokok' (GAS) üst solunum yolu ve cilt enfeksiyonlarının bir nedenidir. Her yaşı etkileyebilen Strep A çoğunlukla çocuklarda görülüyor. Ancak bağışıklık sistemi düşük bireyler, bebekler ve yaşlılar da etkilenen grupta yer alıyor. Okullarda en sık görülen enfeksiyonlardan biri olan Strep A için velilerin bilgilendirilmesi gerekiyor: Aman dikkat! Peki, Strep A nedir ve belirtileri nelerdir?
Önemli Not: Bu içerik herhangi bir öneri niteliği taşımamaktadır. Her birey için iyileşme sürecinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurun. Sizin veya çocuğunuzun olası bir sağlık sorununda mutlaka bir uzman hekime danışın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Strep A Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Strep A Kimlere Bulaşır?
Strep A Nasıl Bulaşır?
Strep A Belirtileri Nelerdir?
Strep A Tanısı Nasıl Konulur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Strep A Tedavisi Nedir?
Strep A Aşısı Var mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın