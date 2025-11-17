İstanbul’da Büyük Alarm! Orhan Şen Açıkladı: İstanbul’un 50 Günlük Suyu Kaldı
İstanbul barajlarında tehlike çanları çalıyor. CNN Türk TV’de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’un 50 günlük suyu kaldığını açıkladı.
Orhan Şen açıklamasında 'Tehlike çanları şimdiden çalıyor. Çünkü yağışlar yeterli değil. Önümüzde yağışlı periyot var ama ekim ayı da kasım ayı da yağışlı periyottu ama olmuyor. Risk devam ediyor. Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir' dedi.
İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 25 sınırının da altına indi.
Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
