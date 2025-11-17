İstanbul’da Büyük Alarm! Orhan Şen Açıkladı: İstanbul’un 50 Günlük Suyu Kaldı

'İstanbul'da 4 tane büyük bir baraj var. Bunlardan bir tanesi Ömerli Barajı, Terkos Barajı, Büyükçekmece Barajı ve Sazlıdere Barjı büyük barajlar içerisinde. Önemli olan bunun içindeki su miktarıdır. Kullanılabilir su miktarıdır. Geçen hafta 200 milyon metre küptü. Bu hafta bakıyoruz 185 milyon metre küpe kadar düşmüş. Dolayısıyla her geçen gün azalmaya devam ediyor.

185 milyon metreküp su var. Bunun dip suyunu ayıralım. Yüzde 10 civarında bir dip suyu vardır. Demek ki 150 milyon metreküp civarında ortalama bir su miktarı var. Günde 3 milyon metreküp su verildiğine göre şehre, demek ki mevcut 50 günlük suyu var. Bu şekilde yağmur yağarsa ancak günlük ihtiyacını karşılıyor. Melen'den gelen su önemli. Melen'de debi arttı. O biraz nefes aldırıyor İstanbul'a.'