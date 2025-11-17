onedio
İstanbul’da Büyük Alarm! Orhan Şen Açıkladı: İstanbul’un 50 Günlük Suyu Kaldı

Ali Can YAYCILI
17.11.2025 - 12:26

İstanbul barajlarında tehlike çanları çalıyor. CNN Türk TV’de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’un 50 günlük suyu kaldığını açıkladı.

Orhan Şen açıklamasında 'Tehlike çanları şimdiden çalıyor. Çünkü yağışlar yeterli değil. Önümüzde yağışlı periyot var ama ekim ayı da kasım ayı da yağışlı periyottu ama olmuyor. Risk devam ediyor. Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir' dedi.

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 25 sınırının da altına indi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un 50 günlük suyunun kaldığını açıkladı. Prof. Dr. Şen, 'Tehlike çanları şimdiden çalıyor. Çünkü yağışlar yeterli değil. Önümüzde yağışlı periyot var ama ekim ayı da kasım ayı da yağışlı periyottu ama olmuyor. Risk devam ediyor. Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'İstanbul'da 4 tane büyük bir baraj var. Bunlardan bir tanesi Ömerli Barajı, Terkos Barajı, Büyükçekmece Barajı ve Sazlıdere Barjı büyük barajlar içerisinde. Önemli olan bunun içindeki su miktarıdır. Kullanılabilir su miktarıdır. Geçen hafta 200 milyon metre küptü. Bu hafta bakıyoruz 185 milyon metre küpe kadar düşmüş. Dolayısıyla her geçen gün azalmaya devam ediyor.

185 milyon metreküp su var. Bunun dip suyunu ayıralım. Yüzde 10 civarında bir dip suyu vardır. Demek ki 150 milyon metreküp civarında ortalama bir su miktarı var. Günde 3 milyon metreküp su verildiğine göre şehre, demek ki mevcut 50 günlük suyu var. Bu şekilde yağmur yağarsa ancak günlük ihtiyacını karşılıyor. Melen'den gelen su önemli. Melen'de debi arttı. O biraz nefes aldırıyor İstanbul'a.'

