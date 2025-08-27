İstanbul'da Bir Akşamüstü Günün Tüm Yorgunluğunu Atabileceğiniz En İyi 10 Kokteyl Barı

Mathilda's Cocktail Bar, Kadıköy'de yer alan bir kokteyl barı. Burası İstanbul'da en sık tercih edilen mekanlardan biri. Kendi kategorisinde üstün hizmet sunan ve eşsiz lezzete sahip içecekleri ile gönüllerde taht kuran Mathilda's Cocktail Bar, Kadıköy'deki yeni adreslerinizden biri olacak.

Mathilda's Cocktail Bar, menüsünde alkollü ve alkolsüz pek çok kokteyle, şaraplara, şampanyalara ve daha pek çok lezzete yer veriyor. İçecek menüsünün yanı sıra yemek menüsü de son derece zengin olan bu mekanda dünya mutfağından da Türk mutfağında da lezzetlere rastlayabilirsiniz.

Mathilda's Cocktail Bar, zengin menüsü sayesinde hafta sonu eğlencelerinin tadını çıkarmak ve gün yorgunluğunu atmak isteyenler için en iyi kokteyl barlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Adres: Caferağa Mah., Sakız Sok. No:10/A Moda Cd., 34710 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 05415727330

Çalışma Saatleri: 12.00 - 02.00

Web Sitesi: https://mathildascocktailbar.com/

Instagram Adresi: @mathildascocktailbar

[Google Haritalar konum bilgisi için tıklayın.](https://www.google.com/maps/place/Mathilda's+Cocktail+Bar/@40.98838,29.0246108,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14cab9a58bd9209d:0xf1b177d1067fcf14!8m2!3d40.988376!4d29.0267995)

