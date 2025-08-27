onedio
İstanbul'da Bir Akşamüstü Günün Tüm Yorgunluğunu Atabileceğiniz En İyi 10 Kokteyl Barı

İstanbul Gezilecek Yerler
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.08.2025 - 23:55

Kokteyl barlar, bulundukları ülkeye göre değişiklik gösterebilen işletme türlerinden biri. Asıl amaçları, misafirlerine geniş bir kokteyl menüsü ve özenle hazırlanmış karışım içecekler sunmak. Masa servisini de içeren profesyonel hizmet anlayışları sayesinde konuklar, hem kaliteli vakit geçirebiliyor hem de farklı markalara ait içkileri tatma şansı yakalayabiliyor. Ayrıca bu mekanlarda yalnızca alkol tüketmek isteyenlere değil, tercih etmeyenlere yönelik alkolsüz kokteyl alternatifleri de bulunuyor. İstanbul ise bu tarz barların en seçkin örneklerini barındıran şehirlerden biri!

İşte, sizler için İstanbul’daki en iyi 10 kokteyl barı!

1. Mathilda's Cocktail Bar - Kadıköy

1. Mathilda's Cocktail Bar - Kadıköy

Mathilda's Cocktail Bar, Kadıköy'de yer alan bir kokteyl barı. Burası İstanbul'da en sık tercih edilen mekanlardan biri. Kendi kategorisinde üstün hizmet sunan ve eşsiz lezzete sahip içecekleri ile gönüllerde taht kuran Mathilda's Cocktail Bar, Kadıköy'deki yeni adreslerinizden biri olacak.

Mathilda's Cocktail Bar, menüsünde alkollü ve alkolsüz pek çok kokteyle, şaraplara, şampanyalara ve daha pek çok lezzete yer veriyor. İçecek menüsünün yanı sıra yemek menüsü de son derece zengin olan bu mekanda dünya mutfağından da Türk mutfağında da lezzetlere rastlayabilirsiniz. 

Mathilda's Cocktail Bar, zengin menüsü sayesinde hafta sonu eğlencelerinin tadını çıkarmak ve gün yorgunluğunu atmak isteyenler için en iyi kokteyl barlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Adres: Caferağa Mah., Sakız Sok. No:10/A Moda Cd., 34710 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 05415727330

Çalışma Saatleri: 12.00 - 02.00

Web Sitesi: https://mathildascocktailbar.com/

Instagram Adresi: @mathildascocktailbar

[Google Haritalar konum bilgisi için tıklayın.](https://www.google.com/maps/place/Mathilda's+Cocktail+Bar/@40.98838,29.0246108,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14cab9a58bd9209d:0xf1b177d1067fcf14!8m2!3d40.988376!4d29.0267995)

Ziyaretçi Yorumları

'Ambiyansı keyifli, kokteylleri lezzetli bir işletme. Çalışanlar ilgili ve saat farketmeksizin her daim güleryüzlü. Galata içtiğim en iyi kokteyllerden biri olabilir.'

'Yemekleri ortaya paylasmalik ve cok lezzetli. Sriracha sosunu bulmam sevindiriciydi :) kokteyllerden en begendigim kesinlikle galata!'

'Kesinlikle Kadıköyün, belki de tüm İstanbulun en kaliteli kokteyl mekanı. Tatlı kokteylleri seviyorsanız Galata kokteylini mutlaka deneyin.'

2. Moretenders’ Cocktail Crib & Sushi - Beyoğlu

2. Moretenders’ Cocktail Crib & Sushi - Beyoğlu

Moretenders’ Cocktail Crib & Sushi, Asmalı Mescit'te yer alıyor. İstanbul'daki en iyi 10 kokteyl barından biri olan bu mekan, özenle hazırlanan sunumları ile dikkatleri üzerine topluyor. Taze ve doğal meyve, sebze ve baharatlar kullanan bu mekan, kendi üretimi olan ev yapımı şurup ve soslarıyla kokteyllerine yaratıcılık katıyor.

Yalnızca İstanbul'un değil Türkiye'nin önde gelen kokteyl barları arasında yer alan Moretenders’ Cocktail Crib & Sushi, çeşit çeşit alkollü ve alkolsüz kokteylleri bulabilir; doğal olarak hazırlanan içeceklerle keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz.

Adres: Asmalı Mescit, Müeyyet Sk. No:5, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 05558896955

Çalışma Saatleri: 13.00 - 02.00

Instagram Adresi: @moretenders

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumları

'Beyoglunda dolasirken guzel bi vibe alarak girdim ve bayildim. Harika bi kokteyl bar acili bi kokteyli var tum arkadaslarima tum gruplara tavsiye ettim.'

'Çok klas mekan, zaten gidecek sayılı kokteyl bar var. Gin bazlıların hepsini içtik. Çok güzeller. Bayağı keyifli bir mekan.'

3. Flekk - Beyoğlu

3. Flekk - Beyoğlu

Flekk, hem yemekleri hem de eşsiz sunumlarla hazırlanan alkollü ve alkolsüz kokteylleri ile ziyaretçilerini mest ediyor. Dışarıdan bakıldığında oldukça salaş bir görünüme sahip olan bu mekan, etkinlikleri sayesinde tatil günlerinizde keyifli vakit geçirebilmenize olanak tanıyor.

Flekk, çeşit çeşit kokteyller bakımından zengin menüsüne ek olarak bir akşam yemeği için ideal lezzetleri de sunuyor. Benzersiz atmosferi, keyifli müzikleri, zengin menüsü ve daha fazlası ile Flekk'e mutlaka uğramalısınız.

Adres: Tomtom, Yeni Çarşı Cd. 54/A, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 02122528099

Çalışma Saatleri: 16.00 - 02.00

Web Sitesi: http://flekkcocktailbar.com/menu/

Instagram Adresi: @flekkcocktailbar

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumları

'Atmosferi kesinlikle harika! Müzikleri de birbirinden keyifli! Kokteylleri ise inanılmaz! Buraya hemen her şeyiyle bayılmış olabilirim! Denediğimiz kokteyllerden Elää (Siyah rom, ev yapımı vişne likörü vb. içerikli) ve St. German'a (Cin, tütsülenmiş biberiye, menekşe likörü, şeftali likörü vb. içerikli) hayran kaldım♥️ Damakta çok zevkli aromalar bırakan kokteyller için barmenleri ve mekanı tebrik ederim. Barmenler kokteylleri adeta yaşayarak anlatıyor ve çok doğru tavsiyeler veriyor.'

4. Alexandra Cocktail Bar - Arnavutköy

4. Alexandra Cocktail Bar - Arnavutköy

Alexandra Cocktail Bar, İstanbul'un en özel ve güzel semtlerinden biri olan Arnavutköy'de yer alıyor. Birbirinden farklı tarzda ve konseptte kokteylleri ile ön plana çıkan Alexandra Cocktail Bar, hem klasiklerden şaşmayanları hem de daha özel lezzetler arayanları memnun ediyor.

Alexandra Cocktail Bar, hem Boğaz havasını, hem eski İstanbul tadını hem de modern bir tarzı bir arada ziyaretçilerine sunuyor.

Adres: Arnavutköy, Bebek Arnavutköy Cd No:50, 34345 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 05302875848

Çalışma Saatleri: 14.00 - 02.00

Web Sitesi: http://www.alexandrabar.com/

Instagram Adresi: @alexandracocktailbar

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumları

'Nefis kokteylleri,çok otantik ortamı ve harika manzarası ile minik balkonlu bir mekan. Balkona çıkmak için sıra oluyor. Ama değer. '

'Mekanın atmosferine ve özellikle bir kokteyline(ismini hatırlamıyorum:( ) bayılıyorum. Çalışanlar de ilginç ve sevecen tipler. Ama bir saatten sonra müzik seçimi ve dans ritmi insanı boğmaya başlayabiliyor. Ha sevgilinizle baş başa gelmiş ve romantik bir gece istiyorsanız üst katın balkonu müthiş.'

5. Geyik - Cihangir

5. Geyik - Cihangir

Cihangir'de yer alan Geyik, otantik tarzı ile göz dolduruyor. İstanbul'da kokteyl bar deyince akla ilk gelenlerden biri olan Geyik, özenle hazırlanan leziz kokteylleri ile dikkatleri üzerine topluyor.

Sıcak ve samimi ortamı ile kokteylinizi yudumlarken rahatlıkla sosyalleşebileceğiniz Geyik, kokteyl barının son derece kaliteli ve vizyon sahibi bir tanımı olarak kabul edilebilir.

Adres: Cihangir, Akarsu Ykş. Sok. No:22, 34425 Beyoğlu/İstanbul - Avrupa

Telefon: 05327730013

Çalışma Saatleri: 16.00 - 02.00

Web Sitesi: http://geyikdukkan.com/

Instagram Adresi: @geyikcoffeeroastery

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumları

'İnsana kendini iyi hissettiren, sokakta olmanın güzelliğini hatırlatan, güzel kokteylli mekan.'

'Geyik farklı mekandır oraya farklı insanlar takılır çok rahat salaş özgür bi mekandır tavsiye ederim cihangirde en sevdiğim iki mekandan biri Geyik'

6. NOR. - Kadıköy

6. NOR. - Kadıköy

Kadıköy'deki kokteyl barları arasında en dikkat çekenlerden biri olan NOR., zengin içecek menüsü ile dikkat çekiyor. Lezzetleriyle damağınıza, sunumlarıyla gözünüze hitap eden bu mekan, eğlenceyi dibine kadar yaşayabileceğiniz bir yer.

NOR., asla 'Hayır' diyemeyeceğiniz birçok lezzeti karşınıza çıkarıyor. Geleneksel kokteyllerin yanı sıra özgün üretimler de gerçekleştiren NOR.'da tüm kokteyllerin tadına bakmanızı öneririz.

Adres: Caferağa, Ferit Tek Sok. no:21B, 34710 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 05423156535

Çalışma Saatleri: 12.00 - 00.30

Web Sitesi: http://www.norkadikoy.com/

Instagram Adresi: @nor.kadikoy

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumları

'10/10 mekan. Oldukça güzel kokteyller eşliğinde güler yüzlü ve eğlenceli ekiple beraber şahane vakit geçirebileceğiniz kokteyl mekanı :)'

'Kokteylleri oldukça başarılı bir mekan. Fiyatları civardaki birçok yere göre çok daha uygun.  İnstagram sayfası üzerinden menüsünü görebilirsiniz. Kesinlikle denenmeli.'

7. 11 Kadıköy Cocktails & Kitchen – Kadıköy

7. 11 Kadıköy Cocktails & Kitchen – Kadıköy

11 Kadıköy Cocktails & Kitchen, modern dizaynı ile dikkatleri üzerine topluyor. Kokteylleri ve shotları ile göz dolduran 11 Kadıköy, biftekler, hamburger çeşitleri ve pizza gibi lezzetleri ile dünya mutfağından lezzetleri tatmanızı sağlıyor.

Menüsündeki her bir yiyecek ve içeceği ile damağınızı şenlendiren 11 Kadıköy, Happy Hour saatlerinde ziyaretçilerine indirimler de uyguluyor.

Adres: Caferağa, Arayıcıbaşı Sk. No:11, 34710 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 05399293711

Çalışma Saatleri: 10.30 - 02.00

Web Sitesi: https://11kadikoy.business.site/

Instagram Adresi: @11kadikoy

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumları

'Dört kız arkadaş keyifli bir akşam geçirdik. Ben kıymalı nachos tercih ettim. Malzemesi boldu soslar da lezzetliydi. Afiyetle yedim. Kokteyl olarak Purple Night’ı tavsiye ederim  diğer arkadaşlarım 11’i söyledi ama hepsinin aklı benimkinde kaldı :)) Özetle nezih, düzgün ve kaliteli bir mekan.'

8. Monkeyistanbul - Beyoğlu

8. Monkeyistanbul - Beyoğlu

Monkeyistanbul, deniz manzarası eşliğinde kokteylini yudumlamak isteyenlerin bir numaralı tercihi. Çatı terası, Haliç manzarası ve DJ setleri ile son derece hareketli bir kokteyl barı olan Monkeyistanbul, gerek dünya klasikleri gerekse de kendine özgü lezzetleri ile göz dolduruyor.

Monkeyistanbul'da kokteylinizi içerken deniz manzarasını seyredebilir; huzurlu bir akşamın tadını çıkarabilirsiniz.

Adres: Nejat Eczacıbaşı Binası Şişhane, 34433 Beyoğlu

Telefon: 05326058156

Çalışma Saatleri: 18.00 - 03.00

Web Sitesi: https://monkeyistanbul.business.site/

Instagram Adresi: @monkeyistanbul

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumları

'Halic manzarali guzel bir kokteyl bar. Teras kenarinda yer bulmak icin saat 17 gibi gitmeniz gerekir. Kokteyleri guzel, ozenli hazirlaniyor. Binanin girisinden itibaren karsilama calisanlari ve sonrasinda terastaki garsonlari cok ilgili ve duzgun insanlar. Pera'ya yakisan bir mekan. Soyle de bjr sey yasadik, gec bir saatte gittigimiz icin bizi ortadaki bistrolardan birine aldilar. Yer bosalirsa manzara tarafina gecmek istedigimizi soykedik. Bizden sonra baya bir kalabalik oldu mekan ama yer bosalinca garsonumuz onca kalabaligin icinden kimseye musade etmedi ve gelip bizi buldu, sizi buraya alalim diye. Yabanci misafirlerim gelince mutlaka goturecegim yerlerden birisi. Umarim boyle devam ederler.'

9. Allen Kitchen & Cocktail - Suadiye

9. Allen Kitchen & Cocktail - Suadiye

Allen Kitchen & Cocktail, Suadiye'de, Bağdat Caddesi üzerinde yer alıyor. Bu nezih mekan, hem dizaynı hem de menüsü ile dikkatleri üzerine topluyor. Zengin kokteyl menüsü ile bir hafta sonu kaçamağı için en iyi mekanlardan biri olan Allen Kitchen & Cocktail, dünya ve Türk mutfaklarından yemekleri ile de tercih sebebi.

Allen Kitchen & Cocktail, zengin servisleri, sunumları ve ziyaretçilerine karşı ilgili çalışanları ile göz dolduruyor.

Adres: Suadiye, Bağdat Cd. No: 477/B, 34728 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 02164833683

Çalışma Saatleri: 12.00 - 01.00

Web Sitesi: https://allensuadiye.com/

Instagram Adresi: @allensuadiye

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumları

'Kokteyl ve yemek menüsü zengin. Çalışanlar yardımsever ve her servisten sonra herşey yolunda mı diye soruyorlar. İçki yanında zeytin ve badem ikram ediliyor. Zeytine bayıldım. Yemek olarak karidesli linguine ve fish&chips denedik. Her ikiside lezzetliydi. Fiyatlandırma yüksek olmasına rağmen bu kalite ve hizmete göre normal.'

10. Efendi - Nişantaşı

10. Efendi - Nişantaşı

Efendi, Şişli'de yer alan en iyi mekanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu mekan, son derece samimi bir yer. İçeceğinizi yudumlayıp leziz yemeklerinizi yerken keyifle sosyalleşebileceğiniz Efendi, leziz sushileri ile de gönüllerde taht kuruyor.

Efendi, sürekli devam eden eğlenceli müzikleri ile keyfinizi ikiye katlarken kaçamaklarınıza eşlik ediyor.

Adres: Teşvikiye, Hacı Emin Efendi Sk. No:28, 34365 Şişli/İstanbul

Çalışma Saatleri: 15.00 - 00.00

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumları

'Efendi Topağacı, küçük ve samimi bir mekan. Kokteyller barda gözünüzün önünde yapılıyor. Ayrıca sushi yapan küçük bir mutfağı varmış, bilmiyorduk gittiğimizde. Sushileri güzel gözüküyordu bir dahaki gidişimizde kesin deneyeceğiz.'

'Çalışan arkadaşlar çok ilgililer ve her biri işini severek canla başla yapıyor.'

