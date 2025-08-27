İstanbul'da Bir Akşamüstü Günün Tüm Yorgunluğunu Atabileceğiniz En İyi 10 Kokteyl Barı
Kokteyl barlar, bulundukları ülkeye göre değişiklik gösterebilen işletme türlerinden biri. Asıl amaçları, misafirlerine geniş bir kokteyl menüsü ve özenle hazırlanmış karışım içecekler sunmak. Masa servisini de içeren profesyonel hizmet anlayışları sayesinde konuklar, hem kaliteli vakit geçirebiliyor hem de farklı markalara ait içkileri tatma şansı yakalayabiliyor. Ayrıca bu mekanlarda yalnızca alkol tüketmek isteyenlere değil, tercih etmeyenlere yönelik alkolsüz kokteyl alternatifleri de bulunuyor. İstanbul ise bu tarz barların en seçkin örneklerini barındıran şehirlerden biri!
İşte, sizler için İstanbul’daki en iyi 10 kokteyl barı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Mathilda's Cocktail Bar - Kadıköy
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Moretenders’ Cocktail Crib & Sushi - Beyoğlu
3. Flekk - Beyoğlu
4. Alexandra Cocktail Bar - Arnavutköy
5. Geyik - Cihangir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. NOR. - Kadıköy
7. 11 Kadıköy Cocktails & Kitchen – Kadıköy
8. Monkeyistanbul - Beyoğlu
9. Allen Kitchen & Cocktail - Suadiye
10. Efendi - Nişantaşı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın